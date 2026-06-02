След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

М етеоритът, който разтърси домовете в Нова Англия и предизвика експлозивен „двоен тътен“, е потънал в средата на залива Кейп Код, според експерти.

Космическото тяло се е фрагментирало малко след 14:00 ч. в събота, на около 40 мили над североизточен Масачузетс и югоизточен Ню Хемпшир, съобщиха от НАСА в социалните мрежи.

Енергията, освободена при разпадането на космическата скала, е била „равносилна на около 300 тона тротил“ – което обяснява мощния тътен, уплашил жителите, написа космическата агенция в изявление.

След като е пробил атмосферата, метеоритът е паднал в средата на залива Кейп Код, като събитието е било определено от официални лица като „убиец на риби“ (fishy squisher).

Метеоритът, който е потънал в 100 фута вода, вероятно се привлича силно от магнит, което дава възможност на търсач на космически скали да го достигна с дълго въже.

„Повечето метеорити се привличат силно от магнит, а тези конкретно са в обсега на 100-футово въже, пуснато от лодка. В случай че някой се интересува от подобни любопитни факти“, казаха от НАСА.

Феноменът е бил забелязан от Делауеър до Монреал и е предизвикал вълна от сигнали към Геоложката топографска служба на САЩ, която е регистрирала труса чрез Националния център за сеизмична информация.