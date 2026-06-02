Любопитно

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Луиз Прагнел разказва за напрегнатите и комични моменти при рисуването на кралски особи и знаменитости – от проваления реверанс пред принцеса Ан и падащите стативи пред Кейт Мидълтън до внезапната блокада в гърба във фермата на Джереми Кларксън

2 юни 2026, 14:39
Източник: Getty Images

О т всички свои срещи с кралски особи в ролята си на един от водещите портретисти във Великобритания, Луиз Прагнел е имала само два наистина напрегнати момента.

Първият е, докато чака да представи портрета си на Ирландската гвардия пред принцесата на Уелс. Това е първата официална поява на Кейт Мидълтън като полковник на полка по време на посещението ѝ в казармата „Монс“ в Хампшир през 2023 г.

„Точно преди принцът и принцесата да пристигнат, стативът започна да се накланя напред под тежестта на картината“, спомня си Луиз с неудобство в ексклузивно интервю за HELLO!. „Няколко души буквално лежаха на пода с отвертки в ръце, за да го поправят минути преди края. Кралската двойка пристигна и беше изключително вълнуващо да се запознаем. Бяха страхотни и отлично подготвени. Направо ни впечатлиха.“

Втората неловка ситуация е с принцеса Ан, която през 2010 г. открива картина на Луиз, посветена на Дворцовата кавалерия.

„Тя беше първата кралска особа, която срещах през живота си, и направих реверанса си напълно погрешно. Тъй като никога не бях виждала как се прави на живо, се оплетох и станах доматеночервена.“

44-годишната Луиз, която по принцип е изключително уравновесена и елегантна, не разкрива детайли за гафа. „Просто съм изтрила този спомен, беше толкова неудобно“, споделя тя. Принцеса Ан обаче не ѝ е разсърдена. Оттогава тя е позирала на Луиз още два пъти, като последният повод е за портрет, на който принцесата е с униформата на Разузнавателния корпус, където бе назначена за главнокомандващ през 2022 г.

  • Тежките кралски одежди

Първият портрет изобразява Ан в одеждите на Почитаемата компания на сарачите, на която тя е постоянен майстор. Луиз, амбицирана да поправи нещата след проваления си реверанс, отива в централата на организацията в Лондон заедно с майка си Джейн, за да репетират позирането, като майка ѝ влиза в ролята на дубльор на принцесата.

Изборът не е случаен – Джейн се запознава с Ан още през 60-те години на миналия век, в първия си работен ден за модния дизайнер сър Норман Хартнел, създал сватбената рокля на кралица Елизабет II. Като предзнаменование за по-късните неволи на Луиз, тогавашният опит на Джейн да облече Ан също се проваля, тъй като един от циповете засича.

В деня на първата среща на Луиз с принцеса Ан, художничката получава строги инструкции къде точно да стои, какво да каже и кога да се поклони. Когато Ан пристига обаче, тя пренебрегва всякакъв протокол.

„Тя просто влезе, погледна право напред, махна с ръка и каза: „Здравейте!“, спомня си Луиз. „Хората около нас си помислиха, че всичко се провали, защото не мина по план. Но тя е наистина земна и просто си върши работата.“

„Тя е изключителен човек. Първото ѝ позиране пред мен беше четвъртият ѝ ангажимент за деня. Трябваше да стои права в тези тежки одежди в продължение на два часа. По средата на сесията я попитах: „Госпожо, имате ли нужда от почивка?“, а тя ми отвърна: „Не, вие имате ли нужда от почивка, Луиз?“

  • Троен финалист

Луиз, чието семейство е основател на известната бижутерска къща Pragnell в Мейфеър, е учила изящни изкуства в Единбургския университет. Тя е трикратен финалист за престижната годишна награда на Националната портретна галерия в Лондон. През 2026 г. нейният портрет на баскетболиста Попс Менса-Бонсу е включен в престижната изложба за портретно изкуство Herbert Smith Freehills Portrait Award. Освен това тя е майка на две деца от предишния си брак с ландшафтния дизайнер Маркъс Барнет.

Художничката е рисувала и редица знаменитости, сред които политикът Уилям Хейг („човек с изключителна енергия и ум“) и телевизионният водещ Джереми Кларксън. Първата ѝ сесия в неговата ферма в Котсуолдс обаче се превръща в пълна катастрофа, след като Луиз получава силен спазъм в гърба, докато вдига статива си.

„Буквално не можех да мръдна. Той ми каза да легна на земята, защото май не искаше парализиран художник във фермата си.“

„Лиза Хоган (партньорката на Джереми) дойде и започна да ми показва на видеоклипове какво се прави при силни болки в кръста. Помолих ги: „Може ли да ми дадете само половин час?“ Но денят просто беше отписан.“

В крайна сметка Луиз се връща за следващите сесии и изгражда толкова добри отношения с Джереми, че той се превръща в един от най-колоритните ѝ модели. Тя го изобразява с въпросително изражение и с вила в ръка. По време на едно от позиранията тя го помолила да повдигне брадичката си.

А той отвърнал с типичния си хумор: „Коя от всичките?“

Най-известните личности често се оказват най-лесни за рисуване, тъй като са свикнали да бъдат под светлините на прожекторите. Луиз споделя, че е била „изключително нервна“ за първия си кралски портрет през 2013 г. – този на херцога на Кент в пълно военно снаряжение. Той обаче е знаел точно какво се изисква от него и е позирал с удоволствие. „Кралските особи са отлично обучени как да предразполагат хората. Те искат да усетите, че ще получите точно това, което ви е необходимо за портрета.“

Портретът на Попс Менса-Бонсу, нарисуван от Луиз, ще бъде изложен в Националната портретна галерия от 25 юни до 7 октомври.

принцеса Ан момент портрет Луиз Прагнел
