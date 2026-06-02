Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

Малко над половината от участниците в изборите за народни представители, проведени на 19 април 2026 г., са подали финансовите си отчети в Сметната палата. Към 12:00 часа на 2 юни това са направили едва 16 от общо 25-те участници, регистрирани за вота.

Сред тях са 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, които по закон са длъжни да отчетат приходите, разходите и поетите задължения за плащане, свързани с предизборната кампания.

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Крайният срок за подаване на отчетите изтича на 3 юни, когато се навършват 30 работни дни от изборния ден. До тази дата всички участници в изборите трябва да представят необходимата документация пред Сметната палата.

Същият срок важи и за доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и за агенциите за връзки с обществеността, които са работили по предизборните кампании. Те също трябва да предоставят информация за извършените услуги пред одитната институция.

Данните се подават както на хартиен, така и на електронен носител по образец, утвърден от Сметната палата и публикуван на официалната ѝ интернет страница.

Законът предвижда санкции за участниците, които не изпълнят задължението си за финансов отчет. При нарушение може да бъде наложена глоба в размер от 1022,58 до 5112,92 евро.

След изтичането на крайния срок Сметната палата ще публикува всички постъпили отчети, както и информация за дарителите. Това трябва да стане до 18 юни, или 15 дни след приключване на кампанията по отчитане.

Предстои и последваща проверка на подадените данни. В шестмесечен срок след представянето на отчетите Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и направените разходи по предизборните кампании. Проверки ще се извършват за всички кампании, при които приходите или разходите надхвърлят 511,29 евро (1000 лева).

Целта на одита е да се установи дали средствата за предизборната кампания са набирани и изразходвани в съответствие с изискванията на закона и принципите на прозрачност при финансирането на политическите субекти.