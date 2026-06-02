Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

2 юни 2026, 14:18
Малко над половината от участниците в изборите за народни представители, проведени на 19 април 2026 г., са подали финансовите си отчети в Сметната палата. Към 12:00 часа на 2 юни това са направили едва 16 от общо 25-те участници, регистрирани за вота.

Сред тях са 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, които по закон са длъжни да отчетат приходите, разходите и поетите задължения за плащане, свързани с предизборната кампания.

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Крайният срок за подаване на отчетите изтича на 3 юни, когато се навършват 30 работни дни от изборния ден. До тази дата всички участници в изборите трябва да представят необходимата документация пред Сметната палата.

Същият срок важи и за доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и за агенциите за връзки с обществеността, които са работили по предизборните кампании. Те също трябва да предоставят информация за извършените услуги пред одитната институция.

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Данните се подават както на хартиен, така и на електронен носител по образец, утвърден от Сметната палата и публикуван на официалната ѝ интернет страница.

Законът предвижда санкции за участниците, които не изпълнят задължението си за финансов отчет. При нарушение може да бъде наложена глоба в размер от 1022,58 до 5112,92 евро.

След изтичането на крайния срок Сметната палата ще публикува всички постъпили отчети, както и информация за дарителите. Това трябва да стане до 18 юни, или 15 дни след приключване на кампанията по отчитане.

Предстои и последваща проверка на подадените данни. В шестмесечен срок след представянето на отчетите Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и направените разходи по предизборните кампании. Проверки ще се извършват за всички кампании, при които приходите или разходите надхвърлят 511,29 евро (1000 лева).

Целта на одита е да се установи дали средствата за предизборната кампания са набирани и изразходвани в съответствие с изискванията на закона и принципите на прозрачност при финансирането на политическите субекти.

Източник: Сметна палата    
