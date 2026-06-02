Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

У правляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро чрез предложение, внесено между първо и второ четене на законопроекта за промяна на т.нар. удължителен закон за бюджета.

Константин Проданов от "Прогресивна България" каза по време на днешното заседание на временната комисия по бюджет и финанси, че с оглед критиката по отношение на намерението за увеличение и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев предложенията се оттеглят.

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

Припомняме, че преди заседанието на комисията депутати от опозицията разкритикуваха предложението за увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет чрез предложение за поправка на закона, внесена между първо и второ четене от народен представител.

За да бъде спазена буквата на закона предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно от думите на Проданов.

Не са оттеглени предложенията за отпадане на ковид-добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии.