Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Не са оттеглени предложенията за отпадане на ковид-добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии

2 юни 2026, 15:15
Източник: БТА

У правляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро чрез предложение, внесено между първо и второ четене на законопроекта за промяна на т.нар. удължителен закон за бюджета.

Константин Проданов от "Прогресивна България" каза по време на днешното заседание на временната комисия по бюджет и финанси, че с оглед критиката по отношение на намерението за увеличение и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев предложенията се оттеглят.

Припомняме, че преди заседанието на комисията депутати от опозицията разкритикуваха предложението за увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет чрез предложение за поправка на закона, внесена между първо и второ четене от народен представител.

За да бъде спазена буквата на закона предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно от думите на Проданов.

Не са оттеглени предложенията за отпадане на ковид-добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии.

Източник: БТА, Мартин Леков    
държавен дълг бюджет финанси
