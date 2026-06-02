Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

А мериканската тенис легенда Серина Уилямс официално потвърди, че се завръща към професионалния спорт. Тя ще вземе участие в турнира „Куинс Клъб“ (Queen's Club) в Северен Лондон, който започва на 8 юни, след като получи специална покана („уайлд кард“) за схемата на двойки при жените, съобщава Sky News.

Носителката на 23 титли от Големия шлем за последно игра в Тура на WTA през септември 2022 г., когато прекрати кариерата си след загуба в третия кръг на Откритото първенство на САЩ (US Open).

Серина, която на предстоящия турнир на трева ще си партнира с канадката Виктория Мбоко, сподели: „Куинс Клъб“ изглежда като перфектното място за начало на тази следваща глава. Тревата ми е донесла едни от най-значимите моменти в моята кариера и съм развълнувана отново да се състезавам на една от най-емблематичните сцени в този спорт.“

Serena Williams confirms return to competitive tennis aged 44.



Уилямс, която изигра първия си професионален мач далечната 1995 г., разпали слуховете за завръщане още миналата година, когато отново влезе в списъците за антидопингов контрол. Тя засили спекулациите, като с усмивка избягваше директни отговори по темата в интервю за NBC. Сръбската мегазвезда Новак Джокович наскоро загатна, че тя може да планира завръщане за „Уимбълдън“, а бившият ѝ треньор Рик Мачи твърдеше, че тя тренира на пълни обороти. По-голямата ѝ сестра, Венъс Уилямс, все още продължава да играе и участва на Откритото първенство на Австралия през януари с „уайлд кард“.

След последната си загуба на US Open през 2022 г. Серина съзнателно избягваше думата „пенсиониране“ и вместо това заяви, че „еволюира встрани“ от тениса. Сега тя загатна за голямата новина с видеоклип в социалните мрежи, озаглавен: „Добрите новини пътуват бързо“.

През 2023 г. американката роди втората си дъщеря и изглеждаше напълно погълната от живота извън корта като майка и бизнесдама. В последно време обаче в интернет пространството започнаха да излизат видеоклипове от нейните интензивни тренировки на корта.

Директорът на турнира в Лондон, Лора Робсън, сподели ентусиазма си: „Серина Уилямс е един от най-великите спортисти, които светът някога е виждал. Очаровани сме, че тя ще направи своето завръщане на нашия турнир.“

Предстои да разберем дали Серина планира да се завърне и в мачовете по единично. Първата вълна от специални покани за „Уимбълдън“ (който започва на 29 юни) ще бъде обявена в седмицата от 15 юни.