Любопитно

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб“ в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани“ от спорта

2 юни 2026, 15:26
Източник: Getty Images

А мериканската тенис легенда Серина Уилямс официално потвърди, че се завръща към професионалния спорт. Тя ще вземе участие в турнира „Куинс Клъб“ (Queen's Club) в Северен Лондон, който започва на 8 юни, след като получи специална покана („уайлд кард“) за схемата на двойки при жените, съобщава Sky News.

Носителката на 23 титли от Големия шлем за последно игра в Тура на WTA през септември 2022 г., когато прекрати кариерата си след загуба в третия кръг на Откритото първенство на САЩ (US Open).

Серина, която на предстоящия турнир на трева ще си партнира с канадката Виктория Мбоко, сподели: „Куинс Клъб“ изглежда като перфектното място за начало на тази следваща глава. Тревата ми е донесла едни от най-значимите моменти в моята кариера и съм развълнувана отново да се състезавам на една от най-емблематичните сцени в този спорт.“

Уилямс, която изигра първия си професионален мач далечната 1995 г., разпали слуховете за завръщане още миналата година, когато отново влезе в списъците за антидопингов контрол. Тя засили спекулациите, като с усмивка избягваше директни отговори по темата в интервю за NBC. Сръбската мегазвезда Новак Джокович наскоро загатна, че тя може да планира завръщане за „Уимбълдън“, а бившият ѝ треньор Рик Мачи твърдеше, че тя тренира на пълни обороти. По-голямата ѝ сестра, Венъс Уилямс, все още продължава да играе и участва на Откритото първенство на Австралия през януари с „уайлд кард“.

След последната си загуба на US Open през 2022 г. Серина съзнателно избягваше думата „пенсиониране“ и вместо това заяви, че „еволюира встрани“ от тениса. Сега тя загатна за голямата новина с видеоклип в социалните мрежи, озаглавен: „Добрите новини пътуват бързо“.

През 2023 г. американката роди втората си дъщеря и изглеждаше напълно погълната от живота извън корта като майка и бизнесдама. В последно време обаче в интернет пространството започнаха да излизат видеоклипове от нейните интензивни тренировки на корта.

Директорът на турнира в Лондон, Лора Робсън, сподели ентусиазма си: „Серина Уилямс е един от най-великите спортисти, които светът някога е виждал. Очаровани сме, че тя ще направи своето завръщане на нашия турнир.“

Предстои да разберем дали Серина планира да се завърне и в мачовете по единично. Първата вълна от специални покани за „Уимбълдън“ (който започва на 29 юни) ще бъде обявена в седмицата от 15 юни.

Източник: Sky News    
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
