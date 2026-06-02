БНБ преведе годишната си печалба в полза на бюджета

Б ългарската народна банка (БНБ) преведе днес 281 милиона евро на Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на Република България.

Средствата са предоставени в съответствие с разпоредбите на Закона за БНБ и представляват част от годишното превишение на приходите над разходите на централната банка за 2025 година.

Преводът е част от законово установения механизъм за разпределение на финансовия резултат на БНБ и ще подпомогне изпълнението на бюджетните ангажименти на държавата.