България

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран

2 юни 2026, 14:32
В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете
Източник: iStock/Getty Images

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж, заканил се с убийство с мачете на жена и ѝ нанесъл телесна повреда.

„Ще взема ножа и ще те наръгам, искаш ли да видиш?“

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от около 23,50 часа на 31.05.2026 г. до около 00,50 часа на 01.06.2026 г. в жилище в ж.к. „Младост 1“ в София, обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която е във фактическо съпружеско съжителство. 

Той насочил нож тип мачете срещу нея и ѝ казал : „ще ти отрежа главата“, „ще те убия“ и „ще те заколя“. След това ударил с ножа жената по главата и ѝ причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
домашно насилие закана за убийство София
Последвайте ни
Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 8 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 8 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 7 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Любопитно Преди 16 минути

Луиз Прагнел разказва за напрегнатите и комични моменти при рисуването на кралски особи и знаменитости – от проваления реверанс пред принцеса Ан и падащите стативи пред Кейт Мидълтън до внезапната блокада в гърба във фермата на Джереми Кларксън

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Свят Преди 18 минути

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

Свят Преди 37 минути

Въпреки че освободи огромна енергия в атмосферата, парчето от космическата скала лежи на плитка дълбочина и е достъпно за търсачи на силни усещания

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

България Преди 37 минути

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Свят Преди 51 минути

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

<p>Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца</p>

Евростат: Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца през май

България Преди 56 минути

<p>Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище</p>

Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров

България Преди 1 час

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

България Преди 1 час

Съболезнования изказа и примата на българската музика Лили Иванова

<p>Изкусна&nbsp;операция разплете убийство отпреди 42 години</p>

Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя

Свят Преди 1 час

Тайна полицейска операция използва семейна вражда, за да изправи пред правосъдието убийците на държавния служител Антъни Литлър

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

България Преди 1 час

Председателят на НС взе участие в шестото издание на Green Transition Forum в София

<p>Спорът за &bdquo;Баба Алино&ldquo; се разгаря: Уволнен инспектор отрече вина</p>

Спорът за „Баба Алино“ се разгаря: Уволнен инспектор в "Строителен контрол" Варна отрече вина

България Преди 1 час

Той подкрепи твърденията си с документи

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

България Преди 1 час

Депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Любопитно Преди 1 час

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

Любопитно Преди 2 часа

Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение

<p>Ето кого номинира Тръмп за&nbsp;посланик на САЩ в България</p>

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

България Преди 2 часа

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността е Мартин Макдауъл

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Свят Преди 2 часа

Близо година след появата на зловещите слухове за кончината на кеч легендата Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива шокиращи детайли. Тя сподели за липса на официални доклади, странни аномалии и неотговорени въпроси, които я измъчват

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Да обичаш зодия Близнаци - приключение с продължение

Edna.bg

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Edna.bg

Турция с всичко най-добро на Мондиал 2026

Gong.bg

В Рома упорито работят по лятната подготовка

Gong.bg

Заловиха стотици дози фентанил при спецакция в София

Nova.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg