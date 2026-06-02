В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж, заканил се с убийство с мачете на жена и ѝ нанесъл телесна повреда.

„Ще взема ножа и ще те наръгам, искаш ли да видиш?“

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от около 23,50 часа на 31.05.2026 г. до около 00,50 часа на 01.06.2026 г. в жилище в ж.к. „Младост 1“ в София, обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която е във фактическо съпружеско съжителство.

Той насочил нож тип мачете срещу нея и ѝ казал : „ще ти отрежа главата“, „ще те убия“ и „ще те заколя“. След това ударил с ножа жената по главата и ѝ причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.