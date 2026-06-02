Риана нае трансджендър дъщерята на Илон Мъск за гореща реклама на бельо

М есецът на гордостта (Pride Month) започва с гръм и трясък в модния свят. Марката за бельо на поп дивата Риана – Savage X Fenty – избра 22-годишния модел Вивиан Уилсън, която е дъщеря на милиардера Илон Мъск, за лице на най-новата си прайд кампания, съобщава Page Six.

Модната марка и Уилсън споделиха съвместно в Instagram поредица от самостоятелни кадри под надпис: „@vivllainous е точно тази, за която се представя 😮‍💨“.

Освен самостоятелните снимки, Вивиан позира и в групова сесия заедно с моделите Лейт Ашли, Ифеома Боса и Санти. „Всяко парче плат носи в себе си частица от нечия история ‼️“, написаха от бранда в социалната мрежа.

Всички модели носят съчетани памучни комплекти бельо, изпъстрени с графити с надписи като „Proud“ (Горд), „Queer“ (Куиър), „Love“ (Любов) и други.

На самостоятелните си кадри дъщерята на Мъск заема драматични пози, облечена в брандирано с графити бюстие и бикини. Впечатление прави атрактивният дизайн на горнището, което е завършено с дълги до земята ресни от блестящи кристали. Вивиан е допълнила визията си със сандали на висок ток, които са украсени със същите кристални ресни.

Феновете буквално полудяха по новата колекция. „Благодаря ти, Риана! Това означава всичко, особено в моменти като този!“, коментира под поста известната трансджендър актриса Лавърн Кокс. Друг потребител добави: „Благодаря ти, че продължаваш да бъдеш защитник на нашата транс общност. Благодаря ти! 🙏“

Уилсън е част от моделския екип на Savage X Fenty от януари, когато дебютира в тяхната реклама за Свети Валентин, последвана от пролетна кампания през март.

Младата звезда уверено си проправя път в модната индустрия. Тя засне първата си голяма фотосесия преди година за прайд кампанията на бранда Wildfang и направи своя официален дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк (NYFW) през септември миналата година.

Дъщерята на основателя на Space X, с когото са в открити лоши отношения и не поддържат връзка, е гласовит поддръжник на ЛГБТК+ общността. Тя разкри публично, че е трансджендър жена през 2020 г., след което официално смени името си, приемайки фамилията на майка си – Уилсън.