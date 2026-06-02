Любопитно

Риана нае трансджендър дъщерята на Илон Мъск за гореща реклама на бельо

Младата звезда уверено си проправя път в модната индустрия

2 юни 2026, 14:48
Източник: БГНЕС, БГНЕС/ЕPA

М есецът на гордостта (Pride Month) започва с гръм и трясък в модния свят. Марката за бельо на поп дивата Риана – Savage X Fenty – избра 22-годишния модел Вивиан Уилсън, която е дъщеря на милиардера Илон Мъск, за лице на най-новата си прайд кампания, съобщава Page Six.

Модната марка и Уилсън споделиха съвместно в Instagram поредица от самостоятелни кадри под надпис: „@vivllainous е точно тази, за която се представя 😮‍💨“.

Освен самостоятелните снимки, Вивиан позира и в групова сесия заедно с моделите Лейт Ашли, Ифеома Боса и Санти. „Всяко парче плат носи в себе си частица от нечия история ‼️“, написаха от бранда в социалната мрежа.

Всички модели носят съчетани памучни комплекти бельо, изпъстрени с графити с надписи като „Proud“ (Горд), „Queer“ (Куиър), „Love“ (Любов) и други.

На самостоятелните си кадри дъщерята на Мъск заема драматични пози, облечена в брандирано с графити бюстие и бикини. Впечатление прави атрактивният дизайн на горнището, което е завършено с дълги до земята ресни от блестящи кристали. Вивиан е допълнила визията си със сандали на висок ток, които са украсени със същите кристални ресни.

Феновете буквално полудяха по новата колекция. „Благодаря ти, Риана! Това означава всичко, особено в моменти като този!“, коментира под поста известната трансджендър актриса Лавърн Кокс. Друг потребител добави: „Благодаря ти, че продължаваш да бъдеш защитник на нашата транс общност. Благодаря ти! 🙏“

Уилсън е част от моделския екип на Savage X Fenty от януари, когато дебютира в тяхната реклама за Свети Валентин, последвана от пролетна кампания през март.

Младата звезда уверено си проправя път в модната индустрия. Тя засне първата си голяма фотосесия преди година за прайд кампанията на бранда Wildfang и направи своя официален дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк (NYFW) през септември миналата година.

Дъщерята на основателя на Space X, с когото са в открити лоши отношения и не поддържат връзка, е гласовит поддръжник на ЛГБТК+ общността. Тя разкри публично, че е трансджендър жена през 2020 г., след което официално смени името си, приемайки фамилията на майка си – Уилсън.

Източник: Page Six    
Вивиан Уилсън Savage X Fenty Месец на гордостта Риана ЛГБТК трансджендър мода прайд кампания Илон Мъск бельо
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ
Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб“ в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани“ от спорта

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Мицкоски: Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена

Рядък шанс през юни: 4 зодии навлизат в период, който ще промени живота им

Разберете кои са целунатите от късмета знаци, които ще оставят всичко токсично зад гърба си и ще започнат начисто

„Онкало“: Финландия отваря първата в света гробница за ядрени отпадъци

Държавите по света се борят с проблема какво да правят с опасните ядрени странични продукти още от изграждането на първите централи през 50-те години на миналия век

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

Въпреки че освободи огромна енергия в атмосферата, парчето от космическата скала лежи на плитка дълбочина и е достъпно за търсачи на силни усещания

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

Евростат: Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца през май

Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

Съболезнования изказа и примата на българската музика Лили Иванова

Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя

Тайна полицейска операция използва семейна вражда, за да изправи пред правосъдието убийците на държавния служител Антъни Литлър

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

Председателят на НС взе участие в шестото издание на Green Transition Forum в София

Спорът за „Баба Алино“ се разгаря: Уволнен инспектор в "Строителен контрол" Варна отрече вина

Той подкрепи твърденията си с документи

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

Депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

През 19-и век геодезисти откриват, че най-високият връх е точно 29 000 фута, но добавят още малко към числото от страх, че никой няма да им повярва

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

