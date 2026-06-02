Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Б ритански министър, чиито съобщения с Питър Манделсън липсват от публичните разкрития, направени в рамките на скандала около Джефри Епстийн, разказа във вторник за „кошмара“ да му бъде откраднат мобилният телефон.

В интервю за Sky News Ник Томас-Саймъндс – министър в кабинета, отговарящ за „рестартирането“ на отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз, описва как на 15 октомври миналата година група от трима души на мотопеди са му отнели устройството, докато е вървял в близост до Министерството на вътрешните работи.

„За съжаление загубих не само WhatsApp. За съжаление изгубих и лични мои снимки от последните няколко години. Това беше истински кошмар по отношение на възстановяването на данните“, каза той.

Full Transparency. Except For The Phone. And The Stolen Device. And The Redactions.



The Mandelson files were released today. More than 1,500 pages of messages, emails and correspondence covering Peter Mandelson's time as British ambassador to Washington. They confirm what has… pic.twitter.com/MaEywbXO7J — Jim Chimirie 🇬🇧 (@JChimirie66677) June 1, 2026

Попитан за липсващата кореспонденция с Манделсън в личния му телефон, Томас-Саймъндс заяви, че двамата са си разменили поздравления по повод съответните си назначения и са водили разговор относно кампанията на бившия лейбъристки колега да бъде избран за канцлер на Оксфордския университет.

Великобритания публикува досиетата за Манделсън и връзките му с Епстийн

През февруари британски депутати поискаха правителството да публикува комуникации между Манделсън, министри и държавни служители, за да се изясни какво е знаело правителството за отношенията на бившия посланик с Джефри Епстийн. Министри и служители бяха призовани да предадат всички съобщения с Манделсън, за да изпълнят искането на парламента.

Томас-Саймъндс не е единственият високопоставен представител на правителството, който е станал жертва на кражба на телефон миналата есен, седмици след като Манделсън беше освободен като посланик на Великобритания във Вашингтон.

Морган Максуини, който по това време е бил главен съветник на премиера Киър Стармър, също съобщава, че телефонът му е бил откраднат от мъж на велосипед пет дни след случая на Томас-Саймъндс, на 20 октомври.