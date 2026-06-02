Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

2 юни 2026, 14:37
Източник: БТА/АР

Б ритански министър, чиито съобщения с Питър Манделсън липсват от публичните разкрития, направени в рамките на скандала около Джефри Епстийн, разказа във вторник за „кошмара“ да му бъде откраднат мобилният телефон.

В интервю за Sky News Ник Томас-Саймъндс – министър в кабинета, отговарящ за „рестартирането“ на отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз, описва как на 15 октомври миналата година група от трима души на мотопеди са му отнели устройството, докато е вървял в близост до Министерството на вътрешните работи.

„За съжаление загубих не само WhatsApp. За съжаление изгубих и лични мои снимки от последните няколко години. Това беше истински кошмар по отношение на възстановяването на данните“, каза той.

Попитан за липсващата кореспонденция с Манделсън в личния му телефон, Томас-Саймъндс заяви, че двамата са си разменили поздравления по повод съответните си назначения и са водили разговор относно кампанията на бившия лейбъристки колега да бъде избран за канцлер на Оксфордския университет.

Великобритания публикува досиетата за Манделсън и връзките му с Епстийн

През февруари британски депутати поискаха правителството да публикува комуникации между Манделсън, министри и държавни служители, за да се изясни какво е знаело правителството за отношенията на бившия посланик с Джефри Епстийн. Министри и служители бяха призовани да предадат всички съобщения с Манделсън, за да изпълнят искането на парламента.

Томас-Саймъндс не е единственият високопоставен представител на правителството, който е станал жертва на кражба на телефон миналата есен, седмици след като Манделсън беше освободен като посланик на Великобритания във Вашингтон.

Морган Максуини, който по това време е бил главен съветник на премиера Киър Стармър, също съобщава, че телефонът му е бил откраднат от мъж на велосипед пет дни след случая на Томас-Саймъндс, на 20 октомври.

Източник: politico    
