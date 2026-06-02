България

КЕВР предлага поскъпване на тока и топлата вода от юли

За крайните битови потребители се предлага среднопретеглено повишаване с 2,99 % на общите цени на електрическата енергия

2 юни 2026, 14:53
Източник: БТА

В нормативно установените срокове Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си, считано от 1 юли 2026 г., за утвърждаване на цени и определяне на базова стойност на електрическата енергия и на компонентата от цената на крайния снабдител в сектор „Електроенергетика“ и за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“.    

Публикувани са и предложенията за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.  

Цената на тока за битовите потребители поскъпва, ето с колко

За периода 01.07.2026 г. - 30.06.2027 г. Комисията предлага за крайните битови потребители среднопретеглено повишаване с 2,99 % на общите цени на електрическата енергия. Изменението за всяко дружество е както следва:

 

„Електрохолд Продажби“ ЕАД

3,11 %

„ЕВН България Електроснабдяване“ EАД

3,24 %

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД

2,38 %

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД

5,80 %

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНО ИЗМЕНЕНИЕ

2,99%
 

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, за периода 1.07.2026 г. – 30.06.2027 г. Комисията предлага среднопретеглено изменение от 4,58 %.  За сравнение, в ценовите си заявления от 31.03.2026 г. поисканото от  дружествата средно увеличение беше в размер на 30,65 %.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е както следва :

▪ за "Топлофикация София" EАД – изменение на действащата цена с 5,50% %

/поискано от дружеството увеличение от 29,00 %/

▪ за "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,70 %

/поискано от дружеството увеличение  от 12,69 %/

▪ за "Топлофикация Плевен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,54 %

/поискано от дружеството увеличение  от 11,27 %/

▪ за "Топлофикация Бургас" ЕАД – изменение на действащата цена с 3,66 %

/поискано от дружеството увеличение  от 17,28 %/

▪ за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,19 %

                                                            /поискано от дружеството увеличение от 10,05 %/

▪ за "Топлофикация Враца" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,59 %

/поискано от дружеството увеличение  от 49,42 %/

▪ за "Топлофикация ВТ" АД - изменение на действащата цена с 4,99 %,

/поискано от дружеството увеличение  от 26,02 %/

▪ за "Топлофикация Разград" ЕАД - изменение на действащата цена с 4,98 %,

/поискано от дружеството увеличение  от 15,35 %/

▪ за "Юлико-Евротрейд" ЕООД - изменение на действащата цена с 3,39 %,

/поискано от дружеството увеличение  от 64,61 %/

▪ за "Топлофикация Русе" АД - изменение на действащата цена с 5,00 %,

/поискано от дружеството увеличение  от 69,05 %/

▪ за "Топлофикация Перник" ЕАД - изменение на действащата цена с 4,23 %,

/поискано от дружеството увеличение  от 29,68 %

▪ за "Топлофикация Сливен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,18 %,

/поискано от дружеството увеличение  от 33,37  %/

От КЕВР посочват, че с ценовите предложения за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа.

Източник: КЕВР    
