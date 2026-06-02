Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски определи включването на българите в конституцията на страната като авантюра, в която не би се впуснал без ясна перспектива. Тон говори преди визитата на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Скопие.

„Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена. Ако оставим настрана изявленията и конструкциите на опозицията, говорим за реална политика и политика, която наистина се практикува. Като министър-председател не възнамерявам да подкрепям авантюра, без да знам, че тя има определен край. Показваме, че сме конкурентоспособни, че имаме капацитета, знанията и волята бързо да завършим този процес. Но без ясна перспектива и определен резултат не можем да влезем в такава авантюра. В продължение на три десетилетия и половина гражданите на тази страна са били свидетели на политически авантюри и маневри, а днес на практика сме на същото място, където бяхме преди 25 години, когато започнахме този процес. Затова не е честно и несериозно да очакваме, че ще дойде някой високопоставен европейски политик и ние веднага ще променим позицията си. Това няма да се случи“, каза Мицкоски.

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Той се обърна и към опозицията, която поиска референдум за конституционните промени и подчерта, че без ВМРО-ДПМНЕ този процес не може да успее.

„За съжаление, в опозицията има политически актьори, които налагат тази тема всеки ден, мислейки си, че ще спечелят политически точки и ще поляризират обществото. По този начин обаче те само отслабват позициите на държавата. Ако бях на мястото на българското правителство и виждах, че в Македония има хора, които подкопават позициите на държавата, нямаше да имам мотив да търся решение. Ето защо е важно всички да бъдем отговорни. Трето, пред нас са задълженията, които предишното правителство пое, конституционните изменения, френското предложение, протоколите и други подобни. Но трябва да видим и какво има пред себе си българското правителство. Това са 14 решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург“, обяви Мицкоски.

„Ако улицата е еднопосочна, не може да има доверие. За да изградим доверие, трябва да видим конкретни стъпки от другата страна“, заяви той и подчерта, че ако всички европейски политици са единодушни, че няма да има нови условия, тогава най-малкото, което Северна Македония може да получи, са нови заключения, в които това ще бъде ясно посочено и по този начин ще се потвърдят подкрепата и доверието.

„Моето мнение е, че първо трябва да започнем да изграждаме доверие и да говорим. В момента не говорим достатъчно. Ако трябва да говорим с Европейския съюз, ние сме готови. Разговорите са това, което ни обединява, а не това, което ни разделя. Трябва да се посветим и на изпълнението на програмата за реформи, където сме сред най-успешните страни в региона на Западните Балкани. Това са теми, за които бих говорил, защото става въпрос за конкретни резултати, които могат да бъдат постигнати бързо“, каза Мицкоски.

„Нашата позиция е ясна, кажете ни един ден предварително къде трябва да дойдем и с кого трябва да разговаряме и ние ще бъдем там. Проблемът е, че не знаем с кого да разговаряме. От една страна, официална София казва, че това е въпрос между Македония и Европейския съюз, затова отиваме в Брюксел. От друга страна, тогава възниква въпросът защо разговаряме без България. Когато казваме да разговаряме директно със София, чуваме отново същия отговор. Ние сме сериозни хора и искаме да разговаряме. Просто ни е нужен ясен сигнал“, обяви Мицкоски.

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Той добави, че България е изправена пред вътрешни предизвикателства след изборите - икономически проблеми, инфлация и други неща, което създава допълнително недоверие, но „като добър съсед сме готови да помогнем, когато е необходимо“.