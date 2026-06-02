Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров

Д ве коли, собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров, са изгорели при умишлен палеж през изминалата нощ. Инцидентът е станал пред дома му в областния град.

От Министерството на вътрешните работи потвърдиха, че става дума за палеж, но официално не коментираха чия собственост са засегнатите автомобили.

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ – около 23:50 часа на 1 юни. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, предава NOVA.

При огъня двата автомобила са били напълно унищожени. Благодарение на бързата намеса на служителите от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Търговище пламъците са били локализирани и загасени, преди да обхванат други превозни средства и близки сгради.

По информация на разследващите трети автомобил, паркиран в непосредствена близост до изгорелите коли, не е пострадал от пожара.

На местопроизшествието е извършен оглед от криминалисти и разследващи полицаи. Събират се доказателства и се преглеждат записи от камери за видеонаблюдение в района, които биха могли да помогнат за установяването на извършителя или извършителите.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента продължава.

Към момента от полицията не съобщават дали има задържани лица, нито какви са основните версии, по които се работи.