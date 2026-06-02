Кой е Иван Сепеда и каква е българската следа в изборите за президент на Колумбия?

И ван Сепеда се превърна в една от най-обсъжданите фигури в колумбийската политика, след като достигна до решаващата фаза на президентските избори през 2026 г. За своите поддръжници той е символ на борбата за човешки права, историческа памет и социална справедливост. За противниците си е лице на колумбийската левица, чиято политика може да задълбочи разделенията в страната. Името му обаче е свързано и с една необичайна тема, която периодично се появява в колумбийския обществен дебат, т.нар. „българска следа“.

От изгнание до президентската надпревара

Иван Сепеда Кастро е роден през 1962 г. в Богота в семейство с дълбоки политически традиции. Баща му Мануел Сепеда Варгас е виден лидер на Колумбийската комунистическа партия и по-късно сенатор от партията „Патриотичен съюз“.

Политическото насилие в Колумбия бележи живота на семейството още от ранните години на бъдещия кандидат. Част от детството си той прекарва в изгнание в Европа. Сред местата, където живее семейството, е и София, което представлява най-пряката и безспорно документирана връзка между Сепеда и България.

Той учи философия във Философският факултет (ФФ) на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски". По-късно развива активна дейност в сферата на човешките права. През 1994 г. животът му претърпява драматичен обрат, когато баща му е убит от крайнодесни паравоенни структури. Това събитие се превръща в определящ момент за неговата обществена и политическа дейност.

Сепеда посвещава голяма част от кариерата си на защитата на жертвите на политическо насилие и на документирането на престъпления, извършени по време на въоръжения конфликт в Колумбия. Той участва в създаването на фондация на името на Мануел Сепеда и впоследствие става сред основателите на Националното движение на жертвите на държавни престъпления (MOVICE). Неговата работа му носи международно признание като защитник на човешките права.

Политическата кариера на Сепеда

През 2010 г. Иван Сепеда е избран за депутат в Камарата на представителите, а от 2014 г. е сенатор. В продължение на повече от десетилетие той се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури на колумбийската левица.

Политическата му дейност е съсредоточена върху няколко основни теми:

защита на човешките права; подкрепа за мирните процеси с въоръжени групировки; социално неравенство; реформа на земеделието; подкрепа за жертвите на въоръжения конфликт; разширяване на социалните програми.

Сепеда е сред политиците, които последователно подкрепят усилията за прилагане на мирното споразумение между държавата и бунтовниците от ФАРК, подписано през 2016 г.

Съюзник на Густаво Петро

Днес Иван Сепеда е сред най-близките политически съюзници на президента Густаво Петро, първия ляв държавен глава в историята на Колумбия.

Кандидатурата му е подкрепена от управляващата коалиция „Исторически пакт“, която изведе Петро на власт през 2022 г. Сепеда обещава да продължи голяма част от социалните и икономическите реформи на настоящото управление, включително политиката за намаляване на неравенствата и програмата „Пълен мир“, насочена към преговори с въоръжени групировки.

Според Reuters Сепеда защитава модел, който сам определя като „социален капитализъм“, съчетаващ пазарна икономика с по-силна социална държава. Той настоява за по-широк достъп до здравеопазване, преразпределение на земя към жертви на конфликта и разширяване на социалните програми.

Защо кандидатурата му разделя обществото

Поддръжниците на Сепеда го представят като политик с последователна биография и морален авторитет, изграден чрез дългогодишната му работа с жертвите на насилието.

Критиците му обаче твърдят, че неговите идеи са твърде близки до радикалната левица и че продължаването на политиката на Петро може да задълбочи икономическите проблеми и несигурността в страната.

Тези противоположни оценки превръщат Сепеда в една от най-поляризиращите фигури в колумбийската политика.

Президентските избори през 2026 г.

Настоящите избори се провеждат в момент на силно обществено напрежение.

Основните теми в кампанията включват:

борбата с престъпността;

икономическия растеж;

инфлацията;

политиката към въоръжените групировки;

бъдещето на социалните реформи;

ролята на държавата в икономиката.

След първия тур на изборите Сепеда достигна до балотаж срещу десния кандидат Абелардо де ла Есприеля. Анализатори определят надпреварата като своеобразен референдум за наследството на президента Петро.

Докато Сепеда обещава продължаване на реформите и диалога с въоръжени групировки, неговият опонент настоява за твърди мерки срещу престъпността и връщане към по-консервативен модел на управление.

Изходът от изборите ще определи дали Колумбия ще продължи по пътя на левите реформи или ще се насочи към по-дясна и силово ориентирана политика.

Големият конфликт: Иван Сепеда срещу Алваро Урибе

Невъзможно е да се разбере политическата роля на Сепеда без конфликтa му с бившия президент Алваро Урибе.

През 2012 г. Сепеда представя свидетелски показания, според които Урибе и неговото обкръжение са имали връзки с паравоенни структури.

Урибе отвръща с обвинения срещу Сепеда, че манипулира свидетели. Разследването обаче претърпява драматичен обрат, когато колумбийският Върховен съд прекратява производството срещу Сепеда и започва разследване срещу самия Урибе за предполагаемо въздействие върху свидетели.

Делото се превръща в едно от най-значимите в съвременната история на Колумбия и допълнително засилва политическата поляризация между левицата и десницата.​

За част от консервативните среди в Колумбия биографията на Сепеда, свързана с комунистическото движение и престоя му в страни от бившия Източен блок, се използва като аргумент срещу него.

Какво е заложено на карта

Победа на Иван Сепеда би означавала продължаване на политическия курс, започнат от Густаво Петро, по-активна социална политика, продължаване на мирните инициативи и по-силна държавна намеса в икономиката.

Загуба на Сепеда би означавала сериозен удар за колумбийската левица и вероятен завой към по-консервативна политика, поставяща акцент върху сигурността и борбата с престъпността.