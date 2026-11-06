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НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

6 ноември 2026, 15:32
НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли
Източник: iStock

Националната агенция за приходите (НАП) предупреждава за масирана кампания с разпространение на измамни електронни съобщения, които се изпращат от името на институцията.

По данни на агенцията писмата могат да съдържат информация за непогасени данъчни задължения, предстоящи плащания или необходимост от потвърждаване на лични данни. В тях има връзки към интернет страници, които имитират официалните електронни услуги на НАП. Целта им е неправомерно да се сдобият с лична и финансова информация на получателите.

Внимание: Фалшиви имейли от името на НАП крадат пароли за електронни пощи

От приходната агенция призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не се доверяват безкритично на подобни съобщения.

Как да разпознаете измамата

НАП дава няколко конкретни съвета:

  • Проверявайте адреса на подателя. Името и логото на агенцията могат да бъдат използвани неправомерно, за да изглежда съобщението достоверно.
  • Внимавайте със спешните призиви. Особено подозрителни са писмата, които приканват към незабавно действие, заплашват с последици или изискват потвърждаване на лични данни чрез линк.
  • Проверявайте интернет адреса на страницата, преди да въведете каквато и да е информация.
  • Не отваряйте подозрителни връзки и не въвеждайте лични или финансови данни на страници, към които сте насочени чрез непоискани имейли.

Как да влезете безопасно в електронните услуги на НАП

Агенцията препоръчва адресът на Портала за електронни услуги да се въвежда самостоятелно в браузъра или да се използва връзка от официалния сайт на НАП – nra.bg.

Нова вълна от фишинг атаки: МВР с важно предупреждение

Не трябва да се доверявате на адреси, които наподобяват официалния, но съдържат допълнителни символи, думи или различни домейни, предупреждават от институцията.

Какво НАП никога не иска по имейл

От агенцията са категорични, че не изискват въвеждане на данни за банкови карти, пароли и друга чувствителна информация чрез връзки в подозрителни електронни съобщения.

При съмнение за достоверността на получено писмо гражданите не трябва да предприемат действия през посочените в него линкове. Информацията следва да се проверява чрез официалните канали на агенцията. Повече подробности за разпознаването на измамни съобщения има на сайта на НАП, в секция „Защита на личните данни“.

„Бъдете внимателни! Проверявайте! Не предоставяйте личните си данни на непроверени интернет страници“, призовават от приходната агенция.

Редактор: Маргарита Костадинова
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