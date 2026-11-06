Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“

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Н апусна ни д-р Константин Тренчев - основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Тъжната новина съобщиха от ръководството на синдикалната организация, отбелязвайки, че името му остава неразривно свързано с най-новата история на България, борбата за демокрация и защитата на трудовите права.

Лекар по образование, дисидент по убеждение и лидер по призвание, през 1989 г. д-р Тренчев поставя началото на първия независим синдикат в страната. В епоха, когато свободното сдружаване е забранено, а държавната власт контролира всяка сфера на обществения живот, той избира пътя на съпротивата срещу тоталитарната система. Заради своята дейност и непримирим дух той е подложен на тежки репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник, превръщайки се в едно от емблематичните лица на съпротивата, пишат от КТ „Подкрепа“.

След промените д-р Тренчев е сред учредителите на Съюза на демократичните сили (СДС) и участва активно в историческата Национална кръгла маса. Повече от четвърт век той оглавява КТ „Подкрепа“, утвърждавайки я като една от двете национално представителни конфедерации в страната с мощни структури и ключова роля в социалния диалог, припомнят от синдиката.

Благодарение на неговите усилия българският синдикализъм получава и своето международно признание. Под негово ръководство „Подкрепа“ става първата родна синдикална организация, приета в европейското и международно профсъюзно семейство. Д-р Тренчев е и първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

През 2015 г., след 26 години начело на конфедерацията, той предава ръководството на следващото поколение и е удостоен със званието почетен президент.

От синдиката обявиха, че поклонението пред паметта му ще се състои на 9 ноември от 12:00 часа в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.