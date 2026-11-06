Шампионско трасе очаква номинираните в “Игри на волята” тази вечер

П редизвикателна битка, изпълнена с тежки препятствия и шампионски предизвикателства, очаква бившата гимнастичка Константинели и нейния съперник в сблъсъка за оцеляване в екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Двамата номинирани ще излязат на трасето, коронясало големия шампион от седмия сезон на надпреварата Мирослав Великов. Най-адаптивният воин ще се добере до спасението, а загубилият ще се превърне в следващия обитател на Вишката.

Преди съревнованието Ураганите ще се съберат около лагерния огън, където ги очаква водещата Ивет Лалова-Колио. След тежката загуба в номинационната битка Сините ще трябва да решат кого да изпратят на решаващ дуел за оставане във Войната на племената. Кого ще изберат?

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.