Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Заловиха над 5500 пратки у нас при операция "Хидра"

М итнически инспектори задържаха повече от 400 пратки с различни видове наркотични вещества в склад на куриерска компания. Наркотиците били вложени в продукти за консумация, сред които вейпове, бонбони и близалки, съобщиха от Агенция „Митници“.

Проверките са извършени на 3 ноември в рамките на операция „Хидра“, която отдел „Борба с наркотрафика“ на агенцията провежда от май. До момента в хода на операцията са задържани над 5000 пратки с наркотични вещества.

Пратките са с произход от държава членка на Европейския съюз и не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне, посочват от Агенция „Митници“.

Продуктите са предназначени за крайни получатели и се предлагат легално или полулегално в интернет сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим. Според митническата агенция основните им получатели са младежи и тийнейджъри.

В рамките на операцията, съвместно с отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП, са ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства.

В началото на октомври митнически служители от Видин разкриха марихуана, прикрита в палета с фъстъци.

Преди два дни митничари и гранични полицаи конфискуваха близо 10 200 кутии цигари при проверки в района на Дунав мост при Русе и Видин.