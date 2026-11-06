„Тя беше напълно гола“: Страстният и таен романс на Джаки Кенеди с архитекта, който „никога истински не приключи“

Архитектът Джак Уорнеки оставя непубликувани мемоари след смъртта си през 2010 г., в които описва тайния си роман с Джаки Кенеди.

Въпреки че Джаки го изоставя заради Аристотел Онасис, те поддържат връзка в края на нейния живот. „Любовта, която изпитвахме тогава, никога не беше сломена или повредена“, каза тя му. „Нищо никога не я е променило“.

По-долу прочетете ексклузивен откъс от посмъртната книга на Уорнеки „Архитектът на Камелот“ (Camelot’s Architect).

През последните месеци от живота си Жаклин Кенеди Онасис поддържа близка връзка с бившия си любовник, архитекта Джон Карл „Джак“ Уорнеки. В интимни писма и телефонни разговори те си спомнят за своя древен романс, когато той е избран за архитект, проектирал гроба на Джон Ф. Кенеди в Националното гробище Арлингтън, а тя е скърбяща вдовица, която отчаяно се нуждае от емоционална подкрепа, разкрива People.

Тя я намира в лицето на стройния и висок 1,93 м Уорнеки, който споделя нейната страст към историята, културата и изкуството. Той се запознава с Джон Ф. Кенеди през 1956 г. чрез общ приятел. Веднъж озовал се в Белия дом, президентът Кенеди го препоръчва за престижната поръчка за запазване на историческия площад „Лафайет“ във Вашингтон - проект, който както той, така и Джаки подкрепят горещо. Скоро Уорнеки става част от техния бляскав социален кръг, който обаче е прекъснат трагично, когато Джон Ф. Кенеди е убит на 22 ноември 1963 г.

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Година по-късно неизказаното привличане между разведения баща на четири деца и бившата първа дама прераства в двугодишна любовна връзка - игрива, чувствена и невероятно лична, „защото беше само наша и на никой друг“, както се изразява Уорнеки. В по-късните си години той започва да описва историята си в мемоари.

Преди да почине от рак на панкреаса на 91-годишна възраст през 2010 г., той моли дъщеря си Марго Уорнеки Мерк, която ръководи архивите на Уорнеки, да се погрижи книгата да бъде публикувана. „Той ме накара да му обещая, че ще го направя“, казва тя. Резултатът - „Архитектът на Камелот: Неразказаната история на Джаки Кенеди, площад „Лафайет“ и един таен роман“ (Camelot’s Architect: The Untold Story of Jackie Kennedy, Lafayette Square, and a Secret Romance), чийто откъс следва по-долу - разкрива как за кратък момент „ние бяхме истински в един красив свят, който бяхме създали един за друг“.

Вечерта преди първата си среща с Джаки през октомври 1962 г. за преглед на плановете за площад „Лафайет“, Уорнеки присъства на вечеря в Британското посолство, на която са и Джон Ф. Кенеди и Джаки.

In the days following the #JFK assassination, Jackie Kennedy hired architect John Carl Warnecke to design the President’s memorial with the eternal flame at Arlington National Cemetery. But then, the unexpected happened: they fell in love. 🧵 https://t.co/phazR3sTU6 — Lori Spencer (@RealLoriSpencer) December 13, 2025

Реших, че най-добрият начин да се запозная с нея е да я поканя на танц. Тя се обърна и ме погледна леко изненадано, докато казвах: „Бихте ли искали да танцуваме следващия танц?“. Паузирах и добавих: „Аз съм архитектът, с който трябва да се срещнете утре в 11:00 ч.“. И така се озовахме на дансинга.

На следващия ден всички се събрахме за нашата среща. Джаки пристигна, облечена в розов костюм с тъмносиня кадифена яка. Веднага разбрах, че дизайнът ѝ харесва.

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Той се превръща в предпочитания архитект на семейство Кенеди. Убийството на Джон Ф. Кенеди го оставя в шок.

Бях особено потресен от гледката на завръщащата се Джаки с тялото на Джак във Вашингтон. Най-трогателно за мен беше, че тя носеше същия розов костюм, с който беше в деня, когато за първи път ѝ представих нашите проектни планове за площад „Лафайет“.

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Няколко дни по-късно Джаки и Робърт Ф. Кенеди го молят да ги придружи до гроба.

Никой от тях не каза нито дума. Докато бавно си проправяхме път през медийния корпус, внезапно стигнахме до малката бяла ограда, заобикаляща временния гроб. Пред нас трептеше вечният огън, при чиято гледка Боби и Джаки паднаха на колене и се прекръстиха.

По време на обратното пътуване Джаки и Боби ме попитаха дали бих се заел с проектирането на гроба. Местоположението на кръста, името и датите върху камъка, отбелязващи мястото на президентския гроб - те също бяха одобрени от Джаки. [През следващата година] колкото и да бях привлечен от нея, се сдържах. Срещахме се в моя офис, за да работим по дизайна на гроба, но това беше всичко. Но всичко това изгради вид напрежение - лично и грижовно напрежение между нас.

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През есента на 1964 г. той се среща с Джаки в семейната им къща в Хамърсмит Фарм в Роуд Айлънд, за да разгледа работата на каменоделеца по гроба.

Именно през този уикенд за първи път разкрихме чувствата си един към друг - уикенд отвъд нашето въображение. И двамата знаехме, че сме влюбени един в друг. Бях поканен от [майката и втория баща на Джаки] Джанет и Хю Очинклос да дойда в Хамърсмит Фарм за Деня на благодарността. Джаки беше предложила да доведа всички, за да бъдем заедно с нейните две деца - Каролин и Джон Джон. Реших да се пошегувам с децата си и да не им казвам къде отиваме. Никога няма да забравя звъненето на звънеца и Джаки, която ни посрещна.

До края на годината мислите ни за общо бъдеще бяха напреднали дотам, че темата за брак се появи на дневен ред. Въпросът беше кога?

През лятото на 1966 г. той я убеждава да наеме къща в Хонолулу, където той проектира Държавния капитолий. Те измислят легенда, че тя е там по покана на общ приятел.

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Щом Джаки стъпи в хавайската си къща, която беше наела за месец, тя ми се обади. Помоли ме да дойда да видят мястото ѝ на плажа, на около миля южно от моята къща. Докато се приближавах откъм плажа, забелязах Джаки. Тя лежеше по корем върху голяма плажна кърпа с огромна сламена шапка, покриваща главата ѝ. Но за моя изненада нито едно парче дреха не покриваше останалата част от тялото ѝ. Тя беше напълно гола. Изненадах я и тя ахна, но видя, че харесва това, което виждам. Тя изглеждаше красива и, разбира се, облекчена, че това съм аз, а не непознат, който я е открил да се пече на тропическото слънце.

Тя е оставена сравнително насаме от пресата. Една вечер тя и Уорнеки правят незабравимо пътуване с кола.

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Може би бяхме изпили питие или две, преди да планираме да излезем на вечеря, затова отидох да си взема сакото. Това, което си спомням след това, е, че колата вече беше извън гаража, насочена към пътя, когато се плъзнах зад волана и дадох контакт. С очи, вперени във вратата, чаках Джаки да излезе от къщата, но тя вече беше в колата, седеше отзад и се усмихваше. Това, което ме изуми най-много, беше, че тя нямаше нито една дреха по себе си. Не знам какво ми стана, но потеглихме с моя кабриолет с платнен покрив. Обърнах се няколко пъти, за да се насладя на тази необичайна гледка, но не знаех точно какво да мисля.

Тя непрекъснато повтаряше: „Аз съм цялата твоя. Цялата ти принадлежа. Давам ти да разбереш колко много те обичам“.

Скоро стигнахме до красиво място на брега на морето, което беше само наше. Най-накрая, заобиколени от лунната светлина и звуците на близкия океан, се посмяхме, а след това се насладихме пълноценно на момента. Целта ми да върна Джаки към нормалния живот беше постигната.

През есента на 1966 г. той е шокиран да научи, че има дълг от 1 милион долара.

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Тъй като ми беше отнело почти цялата 1964 г., за да надничам лично над всяка една стъпка от дизайна на мемориалния гроб на президента Кенеди, бях пренебрегнал създаването на нов бизнес през този невероятно емоционален период на лична и национална скръб. Всичко това и икономическата ситуация по онова време започнаха да ме застигат.

Тя беше шокирана и разстроена. Нашият романс сега имаше сурова нова реалност, надвиснала над него. Джаки се нуждаеше от специална защита и уединение. Осъзнах, че никога няма да мога да се погрижа подобаващо за нея. Искрено се надявах, че по-късно, след като нещата се успокоят, пак ще можем да помислим за брак. Имах впечатлението, че Джаки чувства същото.

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Убийството на РФК на 5 юни 1968 г. увеличава нейните нужди от сигурност.

Все още я виждах от време на време и обичах да съм с нея, но без мое знание Аристотел Онасис я ухажваше. Частен остров в Средиземно море с флотилия от кораби и самолети беше сигурността, от която тя така отчаяно се нуждаеше.

Джаки се омъжва за Онасис на 20 октомври 1968 г. Уорнеки оздравява фирмата си и се жени за втори път през 1969 г. Един ден той се сблъсква с Джаки в хотел „Риц“ в Париж. Тя го кани в апартамента си на обяд.

Стаите бяха големи и тъмни, а прозорците бяха покрити с тежки завеси. Тогава внезапно стигнахме до светло и съвременно помещение край градина, където беше сложена маса за нашия обяд. Ари беше пуснал Джаки на свобода само в тази малка зона. Тя без колебание изрази разочарованието си, че само тази една стая ѝ е позволено да обзаведе и ми каза, че вярва, че бракът ѝ с Онасис е най-голямата грешка, която някога е правила.

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Онасис умира през 1975 г., оставяйки Джаки заможна жена. Уорнеки се развежда през 1978 г.

Джаки и аз подновихме приятелството си и започнахме отново да се виждаме социално. През тези по-късни години ми се струваше, че тя изпитва удоволствие да ми дава съвети за това, което смяташе за мои сериозни връзки с други жени. Или е възможно да ме изпитваше. Понякога Джаки идваше и ме посещаваше в апартамента ми на път от работа. Тя небрежно се отпускаше в края на леглото, докато аз се опирах гръб в високата облегалка, разговаряйки интимно и непринудено с часове и давайки си взаимно онази честна консултация, която само двама много близки хора могат. Между нас нямаше нищо физическо, но въпреки това се чувстваше така, сякаш по някакъв начин все още продължаваме вълнуваща тайна връзка.

На 11 февруари 1994 г. той прочете на първа страница на „Ню Йорк Таймс“, че е диагностицирана с рак, и след това ѝ написва бележка за Свети Валентин.

Скъпа Джаки,

Не съм сигурен защо пристигнах в Ню Йорк точно по това време, освен за да разбера, след като пристигнах тук, че скоро ще бъде Денят на влюбените. Сигурно подсъзнателно съм вярвал, както в „Безсънни в Сиатъл“, че някой ден отново ще те срещна на върха на Емпайър Стейт Билдинг.

Нашият романс завърши при условия и събития, които изглеждаха почти извън контрол, но той никога истински не приключи. При по-нормални условия по всяка вероятност любовта ни можеше да се развие и затова все още мечтая да се срещна с теб на върха на Емпайър Стейт Билдинг. Това е и причината да открия сърцето си пред теб на този специален ден на Свети Валентин, в памет на моята любов към най-красивата и прекрасна жена в живота ми.

- Джак

Около 9:00 сутринта на следващия ден Джаки беше на телефона: „Ти направи моя Свети Валентин“. Тя продължи да казва, че това, което написах, е истина. „Ти си прав - любовта, която имахме тогава, никога не е била счупена или повредена. Нищо никога не я е променило“.

Тя почина на 19 май 1994 г.

Включих телевизора и там даваха погребението на Джаки в гроба, който бях проектирал за нея до Джак и вечния огън.

Бях на 3000 мили разстояние в Калифорния. Красивото кожено одеяло, което тя ми беше подарила за Коледа през 1965 г. с бележката „да те топли, докато си сам на Запад“, беше нещо, което държах близо до себе си през годините. Церемониално навих износеното одеяло и го пуснах в Руската река. С дълбока емоция го оставих да отплава. Стоях там дълго време, размишлявайки за живота ни.

Когато се върнах във Вашингтон през есента на 1994 г., посетих гроба и отдадох почитта си. Оттогава нататък, винаги когато преминавах през Мемориалния мост вечер и забелязвах вечния огън, виждах Джаки заедно с Джак.