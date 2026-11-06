Любо Киров сяда на горещия стол в търсене на музикални таланти в „Пееш или лъжеш“

М узикалното шоу „Пееш или лъжеш“ продължава с пълна сила тази неделя от 20:00 ч. в ефира на NOVA. Специален гост в новия епизод ще бъде Любо Киров, който ще провери музикалния си усет и ще опита да разбере кой от осемте участници наистина може да пее и кой разчита на убедителна заблуда.

В това предизвикателство Любо Киров ще получи подкрепата на две добре познати лица – певицата Мона и актьорът и телевизионен водещ Камен Воденичаров. Двамата ще се включат в панела към Иван, Андрей и Алекс Раева в опит да разгадаят историите на участниците, да открият скритите следи и да помогнат на гост-звездата да направи правилния избор. Но дали съветите им ще се окажат достатъчни, за да не попадне Любо Киров в капана на добре изиграна роля?

Сред колоритните участници, които ще представи любимият водещ Димитър Рачков, са Фехтовачката, Брадатото момиче и Бореца. Всеки от тях ще има своя история и ще се опита да убеди Любо Киров, че зад образа му се крие истински певчески талант. Но в „Пееш или лъжеш“ външният вид, увереното поведение и дори впечатляващото сценично присъствие невинаги са гаранция за добър глас.

Ще успее ли Любо Киров да разпознае истинските певци? Кой от участниците ще го изненада най-много и в каква посока ще го отведат съветите на панела? Не пропускайте „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.