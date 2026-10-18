Трагедия в Канада - пожар във военна база, загинали

Ч етирима военнослужещи загинаха, а десетки бяха ранени при пожар във военна база в Западна Канада.

Това съобщи канадският министър-председател Марк Карни, предаде АФП.

„С дълбока тъга мога да потвърдя, че към този момент четирима военнослужещи са загубили живота си и техните близки са били уведомени“, посочи Карни във връзка с инцидента във военната база на канадските въоръжени сили „Уейнрайт“, разположена в западната провинция Албърта.

Той добави, че „десетки други са получили тежки наранявания“.

Канадският премиер съобщи в събота, че „сериозен инцидент“ е предизвикал голям пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Алберта, предаде "Асошиейтед прес".

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„Във военната база „Уейнрайт“ в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар“, написа Карни в социалните мрежи: „Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже.“

Премиерът на Алберта Даниел Смит определи пожара като „значителен и трагичен“ и заяви, че той засяга много военнослужещи.

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Карни посочи, че федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти. Той и Смит поддържат постоянен контакт, както и техните министри и служители.

Смит благодари на екипите за спешна помощ и на хората, които оказват грижи и подкрепа на засегнатите.