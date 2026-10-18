Свят

Руските танкери в Черно море с нова схема

Най-малко 12 санкционирани танкера изглежда са използвали идентични устройства

Николай Киров Николай Киров

18 октомври 2026, 16:28
Руските танкери в Черно море с нова схема
Източник: iStock/Getty Images

Р уски кораби в Черно море използват необичаен и потенциално координиран метод за манипулиране на системите си за проследяване, за да прикриват плаванията си. Това се случва на фона на усилията на Москва да постави сенчестия флот под собствен контрол и да го защити от атаки, пише „Файненшъл таймс“.

Най-малко 12 санкционирани танкера изглежда са използвали идентични устройства, за да предават фалшиви, фиксирани координати, докато в действителност корабите са плавали на стотици мили разстояние. Това сочат наблюденията на Оли Балинджър, специалист по проследяване на сенчестия флот на Русия.

Според него това изглежда като координиран метод за заблуда.

Балинджър посочва, че през последните месеци шест от проследяваните от него танкери едновременно са излъчвали две позиции чрез системата за автоматична идентификация (AIS), създавайки необичайното впечатление, че корабите се намират на две места едновременно. AIS е системата, чрез която корабите предават информация за местоположението си.

Руските кораби от сенчестия флот отдавна манипулират данните си от AIS — практика, известна като „спуфинг“ (spoofing) — за да заобикалят западните санкции, насочени към ограничаване на приходите на Москва от петрол след пълномащабното нахлуване в Украйна.

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Сега корабите адаптират методите си, за да избягват украинските атаки с дронове, докато Москва и Киев си разменят удари в Черно море.

„Това несъмнено е ново поведение за санкционираните танкери от сенчестия флот, които оперират в региона“, заяви Бриджит Дайкън, директор по изследванията в Lloyd’s List Intelligence.

„Най-вероятно това е част от по-широката тенденция Русия да се опитва да защитава тези активи, тъй като ЕС става по-активен в усилията си да се намесва и да възпрепятства дейността на санкционираните кораби, а украинците засилват действията си за нарушаване на руския петролен износ.“

В края на септември Киев заяви, че е поразил над 300 руски плавателни съда в рамките на 11 седмици.

Танкерите от сенчестия флот превозват санкционирани товари от Русия, Иран и преди това — Венецуела. Тези кораби редовно сменят имената си или държавата, под чийто флаг плават, а собствеността им е непрозрачна. Обикновено става дума за по-стари плавателни съдове, които не попадат в обхвата на западните застрахователни схеми.

Двойното излъчване на местоположение, установено от Балинджър, се използвало най-вече при преминаването на танкерите през Босфора, когато напускат Черно море. Турските власти изискват корабите да предават данни за местоположението си, докато преминават през тесния пролив под насочването на влекачи.

По време на преминаването през Босфора корабите за кратко включвали сателитно проследяваното си AIS предаване с реалните координати, като същевременно излъчвали и втора, замразена позиция близо до входа на пролива. Така те се опитвали да избегнат атаки, докато продължават плаването си.

Например руският петролен танкер Pirop излъчил на 27 август позиция близо до Босфора, като едновременно с това предавал данни, според които се намирал на около 800 километра разстояние, край турското крайбрежие.

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Компанията She Ray Ships Co, посочена в корабната база данни Equasis като мениджър на Pirop, не е отговорила незабавно на запитване за коментар.

Други признаци, че корабите са оборудвани с идентични устройства, работещи с една и съща програма, са повтарянето на абсолютно еднакви координати — за разлика от обичайните кораби, чиито координати леко се променят, докато се движат по водата — както и фактът, че всички съобщения за местоположение са били замразени в един и същи момент: 08:13 UTC.

Въпреки че санкционираните танкери често фалшифицират позициите си чрез AIS, очевидното използване на идентични устройства на множество кораби е крайно необичайно.

Всички танкери, наблюдавани в Черно море с изключение на един, са сменили флага си с руския през последната година. Това означава, че вече попадат под действието на руските морски разпоредби.

Много от тях са оборудвани с мрежи и защитни конструкции, предназначени да ги предпазват от непрестанните атаки с дронове. Освен това през лятото над 30 танкера от сенчестия флот са сменили имената си с руски думи за скъпоценни камъни — например Gagat (гагат), Labrador (лабрадорит) и Sapfir (сапфир) — само дни след като са преминали под руски флаг.

Единственият от 12-те танкера, манипулиращи позициите си, който не е преминал под руски флаг, е сменил регистрацията си с тази на Екваториална Гвинея. Тази държава се е превърнала в своеобразен прокси флаг за Русия: корабите, регистрирани под него, получават удостоверения за годност за плаване от Руския морски регистър на корабоплаването.

Мишел Визе-Бокман, старши анализатор в компанията за морско разузнаване Windward, заяви, че общо над 80 кораба са преминали под руски флаг между юли и септември.

Руският "сенчест флот" - незаконен и опасен

Според нея това е „най-ясният сигнал досега, че Русия възнамерява да засили контрола си върху корабоплаването и логистиката си“, в момент, когато европейските и британските регулатори са наложили санкции на близо 700 танкера, превозващи руски петрол и газ, през последните две години и половина.

По оценки на Windward сенчестият флот включва 1229 плавателни съда с тонаж над 20 000 тона, като повече от три четвърти от тях са под санкции на САЩ, Великобритания или Европейския съюз.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
сенчест флот руски кораби Черно море
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