Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

Г оворител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс“ - AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София в неделя вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат, предаде "Ройтерс".
Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София заради сигнал за бомба
An Austrian Airlines flight from Tel Aviv to Vienna received a bomb threat on Sunday, which forced the plane to divert to Bulgaria, according to Bulgarian authorities and the airline. The passengers were evacuated after landing. 🔴 More on https://t.co/MbrRGkFd1I https://t.co/GoShgSwvsR— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2026
Австрийските авиолинии съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица.
Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.
При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в столицата ни.
Съгласно процедурите, изстребител на Военовъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София, съобщиха от Министерството на отбраната.
Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.
Авиокомпанията допълни, че след приключване на проверката на самолета Airbus A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.
Данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24 показват, че самолетът с регистрация OE-LZE е изпълнявал полет от Тел Авив за Виена, но е бил пренасочен към София.