Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнавателни данни

С АЩ възобновиха обмена на разузнавателна информация с Украйна, обяви Володимир Зеленски в интервю по Ен Би Си.

Президентът заяви, че САЩ отново предоставят разузнавателна информация, след като преустановиха процеса за „определен период от време“.

Освен това украинският президент изрази надежда, че преговорите със САЩ могат да се проведат още тази седмица.

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Ограничаването на разузнавателната информация затрудни работата на украинската противовъздушна отбрана и проследяването на руските войски зад фронта. Киев разчита на американски спътникови данни, електронно разузнаване и системи за ранно предупреждение, за да отразява руските ракетни атаки.

Европейските съюзници се опитваха да компенсират част от липсващата информация, но те не разполагат с капацитет, който напълно да замени САЩ. Недостигът на данни затрудни и планирането на украинските операции, както и прецизните удари по цели в Русия.

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Освен военно измерение, подобна стъпка има и политическо значение, тъй като Вашингтон може да използва разузнавателната подкрепа като инструмент за натиск върху Киев.