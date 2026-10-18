Изтичане на гориво има на 157-и км на АМ „Тракия“

И зтичане на гориво има на 157-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София поради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е получен минути преди 17:00 часа.

Автомобил се запали на „Тракия”

По първоначална информация е катастрофирал товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж.

По първоначални данни на водача му е прилошало. Той е транспортиран към болница.

Тежка катастрофа с пожар между три коли на АМ "Тракия"

Временно движението се осъществява само в изпреварваща лента. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има полицейски екип.