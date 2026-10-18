Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София заради сигнал за бомба

С амолет A320 с полетен номер OS82, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха.

По първоначална информация на борда имало 6 души екипаж и 51 пътника, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

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При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладвал за получен сигнал за бомбена заплаха и решил да кацне извънредно в София.

Съгласно процедурите, изтребител на Военновъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София.

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Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.