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Украйна се извини на Литва

Георгий Тихи: Извиняваме се за евентуалните смущения, рискове и безпокойство

Николай Киров Николай Киров

18 октомври 2026, 22:21
Украйна се извини на Литва
Източник: iStock

"Съжаляваме за инцидента, възникнал тази сутрин във въздушното пространство на Литва, който вероятно е резултат от действия на руски системи за радиоелектронна борба, довели до отклоняване на дронове по време на операция срещу легитимни военни цели в Русия".

Това заяви в X говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи. 

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"Извиняваме се за евентуалните смущения, рискове и безпокойство, които това може да е предизвикало. Ангажирани сме да споделим цялата необходима информация с нашите литовски партньори, за да изясним напълно обстоятелствата около инцидента. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество, за да предотвратим подобни случаи в бъдеще", подчерта Тихи.

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"Искрено благодарим на Литва, наш съюзник, за подкрепата ѝ към Украйна в противодействието на руската агресия, която е първопричината за заплахите за сигурността в нашия регион", добави Тихи.

 

Редактор: Николай Киров
Украйна Литва Русия
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