Украйна се извини на Литва

"Съжаляваме за инцидента, възникнал тази сутрин във въздушното пространство на Литва, който вероятно е резултат от действия на руски системи за радиоелектронна борба, довели до отклоняване на дронове по време на операция срещу легитимни военни цели в Русия".
Това заяви в X говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи.
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"Извиняваме се за евентуалните смущения, рискове и безпокойство, които това може да е предизвикало. Ангажирани сме да споделим цялата необходима информация с нашите литовски партньори, за да изясним напълно обстоятелствата около инцидента. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество, за да предотвратим подобни случаи в бъдеще", подчерта Тихи.
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"Искрено благодарим на Литва, наш съюзник, за подкрепата ѝ към Украйна в противодействието на руската агресия, която е първопричината за заплахите за сигурността в нашия регион", добави Тихи.
We regret the incident that occurred this morning in Lithuanian airspace, which may have resulted from Russian electronic warfare diverting drones during an operation against legitimate military targets in Russia. We apologise for any disruption, risks, and concern this may have caused. We are committed to sharing all relevant information with our Lithuanian partners to establish the full circumstances of the incident. We will continue to work closely together to prevent similar incidents in the future. We sincerely thank Lithuania, our ally, for supporting Ukraine in countering Russian aggression, which is the root case of the security threats in our region.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 18, 2026