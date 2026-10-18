Свят

"Код червено": Литва призова жителите си да се укрият в бомбоубежища заради неизвестен летящ обект

Вдигнати бяха самолети на НАТО, а летището в Каунас временно затвори. Въздушна тревога беше обявена и в Латвия

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 14:29
"Код червено": Литва призова жителите си да се укрият в бомбоубежища заради неизвестен летящ обект
Източник: AP/БТА

Л итва призова жителите на северните и централните си райони да се укрият в бомбоубежища за около час заради засечен неизвестен летящ обект. Това съобщиха армията и местният щаб за управление при кризи, предаде Reuters.

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

По време на обявената въздушна тревога с „червен код“ самолети от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство бяха вдигнати във въздуха. Летището в Каунас, втория по големина град в Литва, също беше временно затворено, съобщиха от кризисния щаб.

Литовската армия проверява информация за възможни останки от дрон в района на село на име Юоджионис в Северна Литва. Според властите отломките може да са от обекта, който е изчезнал от радарите.

Вдигнаха самолети на НАТО заради мистериозен обект в Литва

По информация на кризисния щаб, позоваващ се на литовската армия, обектът вероятно е навлязъл от Полша.

По-рано полската армия съобщи, че проверява възможно нарушение на въздушното пространство на страната от неидентифициран обект.

И Латвия обяви въздушна тревога

Съседна Латвия също обяви въздушна тревога заради възможна заплаха в някои от граничните райони с Литва. Впоследствие нивото на предупреждение беше понижено до „жълт код“, а около час по-късно властите обявиха край на тревогата.

Латвийската армия съобщи, че предупреждението е било задействано заради „възможна заплаха“.

Литва затвори летището във Вилнюс, а НАТО вдигна изтребител

Дронове нарушават спокойствието в Балтийския регион

През последните месеци в небето над балтийските държави неколкократно са засичани украински дронове. Според Киев част от безпилотните апарати се отклоняват от курса си заради руските системи за радиоелектронно заглушаване.

Подобни инциденти засилват опасенията, че войната на Русия срещу Украйна може да има последици и за сигурността на държавите от НАТО, граничещи с Русия и Беларус.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Литва Въздушна тревога НАТО Неизвестен летящ обект Дрон Латвия Балтийски регион Нарушение на въздушното пространство Сигурност Война в Украйна
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