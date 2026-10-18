Тежка катастрофа в Първомай, има загинал

Е дин човек е загинал, а друг е ранен при тежка катастрофа на ул. „Стефан Стамболов“ в Първомай.

Тежка катастрофа завърши със смърт във Варна

Сигналът за инцидента е подаден в 9.25 ч., съобщават от МВР.

При катастрофата челно са се сблъскали два автомобила, предава БНР.

Причините за инцидента се изясняват.

Двама души са загинали, а 14 са пострадали при 11 тежки катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. В София са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. Има един пострадал. От началото на месеца при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души и са ранени 461. От началото на годината 394 души са загинали, а 6862 са пострадали при 5533 тежки пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 52-ма повече.