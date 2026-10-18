Масирана размяна на удари, Украйна изстреля над 1000 дрона

У краински атаки предизвикаха днес пожар в терминал за износ на петрол в Санкт Петербург, като Киев изстреля над 1000 дрона срещу територията на Русия при едно от най-големите си въздушни нападения досега, предаде "Асошиейтед прес".

Атаката бе извършена на фона на задълбочаващото се напрежение между Киев и Вашингтон, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува Украйна за ударите ѝ по руската петролна инфраструктура.

Един човек бе убит, а 15 - ранени, при нападението, което предизвика пожари както в петролния терминал в Санкт Петербург, така и в петролното депо "Ручи" в града, съобщи губернаторът на втория по големина руски град Александър Беглов. Логистичен център, принадлежащ на руската компания за онлайн търговия "Озон", и център за данни на интернет компанията "ВКонтакте" също станаха мишени на атаки, потвърдиха и двете компании.

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Ситуацията във Всеволожкия район на Ленинградска област е напълно стабилизирана след нощната украинска атака, съобщи неговата ръководителка Лира Бурак, цитирана от ТАСС.

Като цяло в региона няма нарушения на работата на социални обекти, инфраструктурата и и енергийни обекти, обобщи губернаторът Александър Дрозденко.

Тя добави, че съответните служби работят в извънреден режим.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че неговите сили са унищожили 1015 украински дрона над 15 руски региона, както и над анексирания украински полуостров Крим и Черно море.

Междувременно една жена бе убита, а най-малко двама души, включително 6-годишно момиче, бяха ранени, след като Русия извърши две атаки срещу южния украински град Запорожие, съобщиха местните власти.

В резултат бяха нанесени щети на две жилищни сгради, 18 автомобила и едно учебно заведение, заяви ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на 11 октомври, че Русия и Украйна са се споразумели за "енергийно прекратяване на огъня" във войната, продължаваща вече четири години и половина, но не предостави подробности по въпроса, а Киев съобщи за атаки от страна на Москва срещу енергийни обекти след изявлението му.

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Украйна потвърди в четвъртък, че е възобновила атаките срещу руските петролни обекти след тридневно прекъсване.

Зеленски беше възмутен от продължаващите руски въздушни бомбардировки над енергийната инфраструктура на страната му, което явно е в разрез с искането на Тръмп двете страни да прекратят тези атаки. Украинското правителство първоначално заяви, че спазва спирането на огъня.

В публикация в Екс Зеленски каза днес, че през седмицата след обявяването от Тръмп на прекратяване на огъня в енергийния сектор Русия е атакувала енергийния, петролния и газовия сектор на Украйна 76 пъти.

Той също така посочи, че само през изминалата нощ са били атакувани енергийни съоръжения в четири украински области и десетки хиляди семейства все още са без ток. Зеленски обвини Русия, че се опитва да предизвика мащабно прекъсване на електроснабдяването.

"Америка трябва да види, че Русия не предприема никакви ответни стъпки в отговор на облекчаването на санкциите или споразуменията. Напротив, тя възприема всеки сигнал за възможност да спечели пари като доказателство, че залогът ѝ във войната се отплаща и че може да продължи да воюва", написа той.

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Зеленски също така подчерта, че войната продължава поради руската инвазия, а не защото Украйна се защитава.

"Именно Русия трябва да бъде подложена на натиск, за да има шанс за мир. Благодаря на всички, които разбират това и помагат", каза той.