Свят

Тръмп отстъпи пред Путин: 60 дни без новите санкции

Марко Рубио обясни, че Вашингтон ще анализира последиците от ограниченията за световната и американската икономика. Решението предизвика критики от републиканци и демократи, а Киев се опасява, че това е само началото на облекчаването на натиска върху Москва

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 14:11
Тръмп отстъпи пред Путин: 60 дни без новите санкции
Източник: iStock Photos/Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп временно освободи Русия от действието на нови санкции и мита, предвидени в американски закон, като администрацията му ще разполага с до 60 дни, за да оцени икономическите последици от подобни мерки. Това заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от международните медии.

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„Президентът иска да използва този 60-дневен период, за да анализира как налагането на санкции и мита ще се отрази на световната, а дори и на американската икономика“, каза Рубио пред журналисти. Той подчерта, че ограниченията засягат не само Русия, но и други държави.

По думите му различни конфликти оказват влияние върху световните цени на енергията, включително войната на САЩ срещу Иран и нападенията на йеменските хути срещу Саудитска Арабия.

„Конфликтите по света започват да се преплитат и влияят не само върху цените на петрола и дизела в световен мащаб, но и върху икономиките“, посочи американският държавен секретар.

Самият Тръмп заяви, че решението му ще бъде от полза за САЩ, но даде да се разбере, че окончателната му позиция все още не е изяснена напълно.

„Много от вас все още не знаят какво е решението ми. Ще разберем, а и вие ще разберете“, каза президентът пред журналисти в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, цитиран от Reuters.

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  • Решението предизвика критики в Конгреса

Изпълнителната заповед на Тръмп предизвика остра реакция от представители на двете основни партии в САЩ. Тя беше подписана в петък, малко преди новите мерки да влязат в сила.

Ограниченията са предвидени в закон, приет от Конгреса през септември и известен като Закона на Линдзи Греъм за санкциониране на Русия и Иран. Той предвижда санкции срещу руски представители, олигарси и финансови институции, както и възможност за налагане на мита върху стоки от държави, които продължават да купуват руски петрол и газ.

Целта е да се ограничи финансирането на Кремъл и войната на Русия срещу Украйна. С изпълнителната си заповед Тръмп временно блокира прилагането на ключови разпоредби от закона.

Републиканският сенатор Том Тилис определи решението като „крайно безотговорно“.

„Ако президентът наистина иска да понижи цените на енергията, може да го направи, като реши проблема с Иран, а не като прави услуга на Владимир Путин“, написа той в социалната мрежа X.

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Недоволство изразиха и други законодатели. Според Associated Press представители на двете партии обвиняват администрацията, че подкопава усилията за оказване на натиск върху Москва. Сред критиците са сенатори, които настояват Белият дом да преразгледа решението си.

  • Сделка за руски дизел стои в основата на отстъпката

Решението на Тръмп дойде след договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руски дизел. Американският президент заяви, че първоначално Русия ще достави над 300 000 метрични тона гориво, като се предвиждат и последващи количества.

Вашингтон представя договореността като начин да се увеличи предлагането на гориво и да се ограничи натискът върху цените в САЩ. Рязкото поскъпване на дизела е сред икономическите проблеми пред администрацията на Тръмп на фона на войната с Иран и прекъсванията на световните енергийни доставки.

Рубио защити решението с аргумента, че руското гориво така или иначе ще достигне до международния пазар.

„Този дизел така или иначе ще бъде продаден. Единствената разлика е колко от него ще получат Съединените щати“, посочи държавният секретар.

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Той подчерта значението на дизела за американския автомобилен транспорт, селското стопанство и строителството.

Решението обаче предизвика опасения, че приходите от продажбите ще помогнат на Русия да продължи войната си срещу Украйна. Според Associated Press критици на сделката поставят под съмнение и доколко допълнителните доставки ще доведат до съществено понижение на цените за американските потребители.

  • Зеленски: Това може да е само първата стъпка

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че временното облекчаване на санкциите може да бъде последвано от нови отстъпки към Москва.

„За съжаление, отмяната на санкциите ще продължи. Смятам, че споразумението за дизела е само първата стъпка“, заяви Зеленски, цитиран от AFP и EFE.

Украинският лидер смята, че подобни действия могат да насърчат руския президент Владимир Путин, вместо да го принудят да прекрати войната. Зеленски вече определи сделката за дизела като несправедлива и предупреди, че облекчаването на икономическия натиск върху Русия може да улесни финансирането на военните ѝ действия.

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Решението на Вашингтон идва в момент на напрежение между САЩ и Украйна и само няколко седмици преди междинните избори за Конгреса през ноември. Високите цени на горивата и разходите за живот са сред основните притеснения на американските избиратели.

През следващите 60 дни администрацията на Тръмп ще оценява икономическите последици от санкциите и митата. Засега не е обявено окончателно решение дали и кога ограниченията ще бъдат приложени.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, RTE, The Guardian    
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