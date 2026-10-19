Ограничават движението по "Дунав мост" при Русе заради ремонт

Д вижението в 320-метров участък от Дунав мост при Русе ще бъде двупосочно в една лента от днес заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Ремонтните дейности ще продължат две седмици, но само в дните от понеделник до четвъртък, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В петък, събота и неделя трафикът ще се осъществява нормално.

Промени в движението на Дунав мост при Русе в два поредни понеделника

Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението. Обновяването на платната за движение приключи през юни тази година и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без да се отразява на автомобилното движение.

"Етапът на извършваните в момента строителни дейности изисква временна промяна на организацията на движение, за да се гарантира качественото изпълнение на планираните дейности и осигуряване безопасността на преминаващите автомобили. Монтажът ще се извършва на два етапа", обясниха от АПИ.

Първият етап е от 9:00 до 17:00 часа, като ще продължи до четвъртък, 22 октомври. Вторият ще бъде от 9:00 часа на понеделник, 26 октомври, до 17:00 часа на четвъртък, 29 октомври.

През този период превозните средства ще се пропускат на интервали от по 20 минути във всяка посока, а трафикът ще се регулира от сигналисти.

От АПИ допълниха, че при неблагоприятни атмосферни условия срокът за монтаж на водоотвеждащите съоръжения може да бъде променен. Крайният срок за завършване на основния ремонт на Дунав мост е 3 декември тази година.