Вселенският патриарх Вартоломей в София: Светът има изключителна нужда от мир

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„В този момент светът има изключителна нужда от мир. И, разбира се, ще се молим за единството на нашите Църкви“. Това заяви Вселенският патриарх Вартоломей при посещението си в София. Той пристигна в България по покана на българския патриарх Даниил.

Двамата предстоятели участват в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

„С голяма радост идвам за пореден път в България, вашата гостоприемна и красива страна“, заяви Вартоломей. Той подчерта, че този път е гост на „Негово Блаженство, брат патриарх Даниил“, с когото са изградили искрено братско приятелство по време на двете му скорошни посещения в Турция.

„Днес ще се помолим в този величествен храм „Св. Александър Невски“ за мира в света. В този момент светът има изключителна нужда от мир. И, разбира се, ще се молим за единството на нашите Църкви“, каза Вселенският патриарх.

Посещението му е свързано с тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

„Утре ще имаме благословението да се поклоним пред великия светец на България и на цялото православие – свети Йоан Рилски, в неговия манастир“, заяви Вартоломей.

Той благодари на българския народ за топлото посрещане и отправи благословение от името на Вселенската патриаршия, която нарече „Майката църква“.

„Благодаря на благочестивия български народ за любовта и гостоприемството, с които ме посреща и този път. И го благославям от името на Майката църква“, каза патриарх Вартоломей.

Патриарх Даниил: Сърцето ни е отворено за Вас с братска любов

Вселенският патриарх пристигна в София в събота и беше посрещнат от българския патриарх Даниил в Синодалната палата. При срещата двамата духовни водачи подчертаха значението на братските отношения между поместните православни църкви и необходимостта от съхраняване на църковното единство.

„Сърцето ни е отворено за Вас с братска любов в Христа“, заяви патриарх Даниил.

Вартоломей от своя страна отбеляза, че единството изисква постоянни усилия.

„Църковното единство не престава да бъде постоянна задача, която очаква своето осъществяване“, посочи той.

В събота двамата патриарси откриха изложбата „Света гора Атон“ в Националния дворец на културата. Експозицията представя творби на Евтимий Варламис и фотографии на светогорски монаси.

След тържествената литургия в катедралата „Св. Александър Невски“ двамата предстоятели ще отслужат заупокойна молитва на гроба на патриарх Неофит, който се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“.