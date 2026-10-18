Вселенският патриарх Вартоломей в София: Светът има изключителна нужда от мир

„В този момент светът има изключителна нужда от мир. И, разбира се, ще се молим за единството на нашите Църкви“. Това заяви Вселенският патриарх Вартоломей при посещението си в София. Той пристигна в България по покана на българския патриарх Даниил.
Двамата предстоятели участват в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.
„С голяма радост идвам за пореден път в България, вашата гостоприемна и красива страна“, заяви Вартоломей. Той подчерта, че този път е гост на „Негово Блаженство, брат патриарх Даниил“, с когото са изградили искрено братско приятелство по време на двете му скорошни посещения в Турция.
„Днес ще се помолим в този величествен храм „Св. Александър Невски“ за мира в света. В този момент светът има изключителна нужда от мир. И, разбира се, ще се молим за единството на нашите Църкви“, каза Вселенският патриарх.
Посещението му е свързано с тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.
„Утре ще имаме благословението да се поклоним пред великия светец на България и на цялото православие – свети Йоан Рилски, в неговия манастир“, заяви Вартоломей.
Той благодари на българския народ за топлото посрещане и отправи благословение от името на Вселенската патриаршия, която нарече „Майката църква“.
„Благодаря на благочестивия български народ за любовта и гостоприемството, с които ме посреща и този път. И го благославям от името на Майката църква“, каза патриарх Вартоломей.
Патриарх Даниил: Сърцето ни е отворено за Вас с братска любов
Вселенският патриарх пристигна в София в събота и беше посрещнат от българския патриарх Даниил в Синодалната палата. При срещата двамата духовни водачи подчертаха значението на братските отношения между поместните православни църкви и необходимостта от съхраняване на църковното единство.
„Сърцето ни е отворено за Вас с братска любов в Христа“, заяви патриарх Даниил.
Вартоломей от своя страна отбеляза, че единството изисква постоянни усилия.
„Църковното единство не престава да бъде постоянна задача, която очаква своето осъществяване“, посочи той.
В събота двамата патриарси откриха изложбата „Света гора Атон“ в Националния дворец на културата. Експозицията представя творби на Евтимий Варламис и фотографии на светогорски монаси.
След тържествената литургия в катедралата „Св. Александър Невски“ двамата предстоятели ще отслужат заупокойна молитва на гроба на патриарх Неофит, който се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“.