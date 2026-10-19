Учени откриха необичаен модел при деца, които впоследствие са били диагностицирани с рак

И зследователи може би са открили досега неизвестна причина за развитието на рак при децата, която според тях би могла да позволи по-ранно откриване на заболяването в ранна възраст.

Екип от учени от Университета в Берген, Норвегия, установява, че децата с педиатричен рак са били по-склонни да произвеждат автоантитела, които атакуват няколко протеина, необходими за нормалното възстановяване на ДНК. Те установили също, че децата с детски рак са имали по-високи нива на тези антитела дори години преди поставянето на диагнозата им, съобщава Newsweek.

Може ли ДНК тест да предвиди рак? Истината според генетиците

Проучването е публикувано в списание Frontiers in Immunology на 14 октомври.

Детският рак е рядко срещан, но по-честите му видове включват рак на кръвта, като левкемия и лимфом, както и тумори на главния мозък, гръбначния мозък и костите. При възрастните е по-вероятно да се развие рак на белите дробове, гърдата, дебелото черво, простатата и кожата, което означава, че клетките, от които възникват тези заболявания, обикновено се различават при детските и при раковите заболявания при възрастни.

Какво представляват автоантителата?

Докато антителата се използват от имунната система за идентифициране и унищожаване на неща като вируси и микроби, автоантителата увреждат тялото ви вместо да го защитават, което означава, че те са дефектен тип антитела.

Автоантителата могат погрешно да приемат здравата тъкан за нещо нежелано в тялото и да я атакуват вместо веществата, които могат да ви разболеят.

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

Това може да доведе до развитието на редица автоимунни заболявания като диабет тип 1, лупус, болест на Грейвс, множествена склероза, ревматоиден артрит и много други.

Все още не е напълно ясно какво кара имунната система случайно да произвежда автоантитела, въпреки че някои вярват, че това може да се дължи на определен спусък – като инфекция, която стресира или уврежда имунната система, или на фактори на околната среда, като излагане на определени токсини, или дори на генетиката.

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Какво установи проучването

Изследователите са тествали туморни и кръвни проби между 2014 и 2017 г. от 175 възрастни и деца със саркома или остра лимфобластна левкемия чрез Норвежкото проучване на саркоми NoSarC, Норвежката биобанка за детски рак и Биобанката за изследване на рака към Университетската болница в Осло.

Тези проби са сравнени със здрави анонимизирани лица, като кръводарители и деца, участващи в проучването на растежа в Берген или посещаващи клиника в Берген.

Те установяват, че децата на възраст между две и 19 години, които са имали детски рак, са имали значително по-голям брой антитела от клас IgG - такива, които насочват действието си главно срещу гените RAD52, NUMA1, ALKBH7, APBB1, UNG и MGMT, които участват активно във възстановяването на ДНК.

Авторът на изследването Ола Миклебост, който е и професор по молекулярна онкология в Университета в Берген, заяви пред Newsweek, че вече е известно как автоантителата могат да бъдат „предизвикани от мутирали протеини в рака“, но техните открития „не се вписват в тази картина“. Вместо това те разкрили нещо различно.

„Показахме, че автоантителата на пациентите могат да навлизат в клетките и дори в ядрата, като могат да се свързват и да улавят тези протеини извън ядрото, като по този начин възпрепятстват тяхната репарираща активност“, каза той.

Той добави, че чрез този механизъм процентът на мутациите се е увеличил, заедно с риска от рак, което е „обосновано от нашето откриване на такива автоантитела, чиято честота е осем пъти по-висока при ученици, които впоследствие са развили рак, в сравнение с контролната група, която не е“.

„Това е много интересна концепция, тъй като различията в имунния отговор между раково болните и здравите индивиди са от изключително значение за прилагането на имунотерапията“, коментира пред Newsweek д-р Ивон Сенгър, професор по медицина в Университета Стоуни Брук, която не е участвала в проучването.

„Необходими са още изследвания, за да се определи дали тези антитела оказват влияние върху клетъчните процеси и дали те се развиват в отговор на тумора, или предразполагат към рак“, казва д-р Ивон Сенгър.

Какво означават откритията

Миклебост заяви, че „това е важна нова хипотеза за това как може да възникне ракът, вероятно не само при децата, но и при младите възрастни, а понякога и при възрастните“.

Хората под 50 години стареят по-бързо от предишните поколения

„Необходима е още работа, за да се докаже причинно-следствената връзка, както и точните модели на автоантителата и тяхната специфичност, които са от критично значение. Ако всичко се потвърди, би могло да стане възможно децата да бъдат тествани за наличието на такива антитела, за да се установи рискът от рак, и дори да се елиминират клетките, които ги произвеждат, или да се блокира тяхната активност“, каза той.

„Проникващите автоантитела, насочени към критични молекулярни пътища, според нас могат да бъдат замесени в много човешки заболявания“, каза пред Newsweek Анастасия Сергиенко, автор на изследването и старши изследовател в Университета в Берген.

„Механизмите и биологията на проникващите автоантитела трябва да бъдат фокус на бъдещите биомедицински изследвания“, казва Анастасия Сергиенко.

Източник

Anastassia Serguienko et al. (2026) 'Pathogenic autoantibodies targeting DNA repair proteins are shared by cancer patients and healthy children later diagnosed with cancer' Frontiers in Immunology