Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

„Тези, които разрушиха, трябва да платят, тези, които ограбваха, трябва да върнат парите“, заяви френският президент Еманюел Макрон тази вечер в обръщение към нацията и подчерта: „По отношение на рушителите, ние ще бъдем безпощадни.“

Макрон посочи, че „нищо не оправдава“ насилието, разразило се във Франция в събота вечерта, но обеща поредица от срещи, целящи да адресират опасенията на хилядите хора, протестирали мирно срещу растящите разходи за живот.

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Днес, ден след като протестите прераснаха в насилие, палежи и грабежи, включително опожаряване на кметството в Лимож, Макрон говори пред французите в телевизионно обръщение.

Той подчерта, че „нищо не обяснява, не извинява и не оправдава“ сцените на насилие и грабежи.

Макрон отбеляза, че насилието е дело на малка група хора, докато десетки хиляди граждани са участвали в мирни демонстрации заради високите разходи за живот, а ученици и студенти продължават да настояват за повече финансиране за образованието.

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„Тази вечер чувстваме гняв и срам“, каза той.

„Трябва да правим разлика между протестиращите с легитимни искания и онези, които разрушават, чупят и грабят“, заяви френският президент: „Разбирам учениците и студентите, техният глас трябва да бъде чут, без да се омаловажават затрудненията им.“

Той обеща, че премиерът Себастиан Льокорню ще проведе поредица от срещи през следващите дни и седмици, за да се потърсят решения на изразените основателни опасения.

Същевременно Макрон определи сцените на насилие, при което бяха разграбени хиляди магазини, а стотици полицаи пострадаха, като „напълно неприемливи“.

Той поясни, че местните власти ще имат правото да „вземат необходимите решения за защита на своите градове“, което може да включва забрана на определени демонстрации или шествия.

Предвид факта, че до избора на нов президент на Франция остават само шест месеца, Макрон добави, че страната „заслужава един добър изборен процес“ и че дебатите трябва да се водят на политическата арена, а не чрез насилие по улиците.

„Нашата страна заслужава едни хубави президентски избори... дебатът трябва да се провежда с партиите, а не на улицата чрез насилие“, каза той и добави: „Нуждаем се от единство, спокойствие и уважение.“

Макрон заяви още, че ще има „пълна прозрачност“ относно действията на полицията по време на протестите, при които бяха арестувани над 2300 души.