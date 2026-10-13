България

Нощен кошмар край Варна: Пожар в старчески дом взе жертва, има и ранени

Инцидентът е станал около 3:00 ч. сутринта, двама от обитателите са настанени във Военноморската болница

Обновена преди 1 час / 13 октомври 2026, 08:21
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76-годишна жена загина при пожар в старчески дом „Топла грижа“ в местност Траката във Варна. Огънят пламнал към 3:00 часа след полунощ в стая на втория етаж.

При инцидента са ранени и други две жени, които обитавали помещението. Те са настанени за лечение във ВМА. Останалите хора от дома са били своевременно евакуирани, предава NOVA.

По първоначална информация пожарът е тръгнал от цигара. На място били изпратени пет екипа на пожарната и два екипа на полицията. 

Работата по установяване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

Източник: NOVA    
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