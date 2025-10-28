България

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

28 октомври 2025, 15:56
Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри
Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев
Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)
„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги
Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред
Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Н ай-ниските температури през ноември у нас ще бъдат между -5 и 0 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите температури ще са между 20 и 25 градуса, съобщи Анастасия Кирилова – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за ноември.

По думите ѝ

тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата,

която за Северна България и в Горнотракийската низина е между 5 и 8 градуса, за високите полета – между 3 и 5 градуса. По Черноморието и долината на река Струма е между 8 и 10 градуса, а в планинските райони – от -5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около или под нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а в южните и планинските райони – между 60 и 90 литра на квадратен метър.

От уют до безпокойство: различните лица на есента
11 снимки
есен дъжд
есен тъга тъжна
есен листа
нарисувано слънце дъжд есен
  • През първите десет дни на ноември температурите ще са по-високи

През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. 

Около средата и към края на периода ще има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

През втората пълна ноемврийска седмица е възможно преминаване на смущение. Ако тази тенденция се запази, между 10 и 15 ноември ще има значителна облачност с есенни дъждове, които високо в планините ще са от сняг. Дневните температури ще останат по-високи от обичайните и в някои от дните ще скачат над 20 градуса.

Знаехте ли тези неща за есента
18 снимки
есен тиква тикви
есен тиква тикви
дете есен
дете есен
  • В последните дни от ноември ще има валежи на много места в страната 

През повечето дни от второто и третото десетдневие на ноември изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони, и за мъгливо, и предимно облачно време в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло.

В дните между 17 и 24 ноември ще е малко по-хладно (10-15 градуса). Отново времето ще е антициклонално – с предпоставки за понижена видимост сутрин и повече слънце следобед. Валежи не се очакват.

През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и с валежи на повече места в страната. Краят на ноември също се очертава по-топъл от нормалното за сезона с възможни локални температурни пикове над 20 градуса. През периода не са изключени есенни дъждове.

Източник: БТА/Димитрина Ветова, НИМХ    
прогноза за времето ноември температури валежи НИМХ синоптична обстановка климатични норми България Черноморието мъгла
Последвайте ни
Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 18 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 20 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 18 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

България Преди 33 минути

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Свят Преди 35 минути

Алекс промени как се изследва животинският ум

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 1 час

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 1 час

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 1 час

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Свят Преди 2 часа

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

България Преди 2 часа

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Любопитно Преди 2 часа

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

<p>Звезди от киното и модата блестят на <strong>Vogue World: Hollywood</strong> в Лос Анджелис (СНИМКИ)</p>

Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис

Любопитно Преди 2 часа

Събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Любопитно Преди 2 часа

.

Индексират пенсиите с 8-9% догодина, смята икономист

България Преди 2 часа

Над 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове

Кремъл заплашва с „унищожаване“ на чуждестранни бойци на фронта в Украйна – чужди езици често чувани от руските войски

Кремъл заплашва с „унищожаване“ на чуждестранни бойци на фронта в Украйна – чужди езици често чувани от руските войски

Свят Преди 3 часа

Кремъл обвинява НАТО и западни разузнавателни служби за активност на фронта и обещава ответни мерки

<p>Нетаняху се разгневи: Това е <strong>явно нарушение</strong>&nbsp;на споразумението с &quot;Хамас&quot;</p>

Последният ковчег, предаден от "Хамас" на Израел, съдържа останки на вече върнат починал заложник

Свят Преди 3 часа

Нетаняху определи това като "явно нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Туризмът в Банско в тревога за еврото по Нова година

Туризмът в Банско в тревога за еврото по Нова година

България Преди 3 часа

Бизнесът иска помощ от институциите

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Цветомир Найденов с обръщение към Веласкес

Gong.bg

Таиров и Иванов: Нуждаем се от опит, за да спасим Спартак Пл

Gong.bg

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Nova.bg

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

Nova.bg