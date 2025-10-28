Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

Н ай-ниските температури през ноември у нас ще бъдат между -5 и 0 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите температури ще са между 20 и 25 градуса, съобщи Анастасия Кирилова – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за ноември.

По думите ѝ

тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата,

която за Северна България и в Горнотракийската низина е между 5 и 8 градуса, за високите полета – между 3 и 5 градуса. По Черноморието и долината на река Струма е между 8 и 10 градуса, а в планинските райони – от -5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около или под нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а в южните и планинските райони – между 60 и 90 литра на квадратен метър.

През първите десет дни на ноември температурите ще са по-високи

През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Около средата и към края на периода ще има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

През втората пълна ноемврийска седмица е възможно преминаване на смущение. Ако тази тенденция се запази, между 10 и 15 ноември ще има значителна облачност с есенни дъждове, които високо в планините ще са от сняг. Дневните температури ще останат по-високи от обичайните и в някои от дните ще скачат над 20 градуса.

В последните дни от ноември ще има валежи на много места в страната

През повечето дни от второто и третото десетдневие на ноември изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони, и за мъгливо, и предимно облачно време в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло.

В дните между 17 и 24 ноември ще е малко по-хладно (10-15 градуса). Отново времето ще е антициклонално – с предпоставки за понижена видимост сутрин и повече слънце следобед. Валежи не се очакват.

През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и с валежи на повече места в страната. Краят на ноември също се очертава по-топъл от нормалното за сезона с възможни локални температурни пикове над 20 градуса. През периода не са изключени есенни дъждове.