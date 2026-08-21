НИМХ с предупреждение за цяла България за събота: Опасната гореща вълна носи температури до 41°C

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Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за опасно горещо време на 22 август (събота). Цялата страна е оцветена в жълт и оранжев код, като екстремните температури и продължаващата гореща вълна поставят под риск здравето на хората в по-голямата част от България.

Къде е обявен оранжев код за екстремна жега?

Оранжев код за опасно горещо време е в сила за пет области в страната:

Видин

Монтана

Враца

Плевен

Благоевград

В тези райони се очакват максимални температури между 38°C и 41°C, като от НИМХ предупреждават и за продължаваща необичайно дълга гореща вълна с продължителност над 5 дни.

Жълт код за останалата част от България

Във всички останали области на страната е в сила жълт код за жеги. Преобладаващите максимални температури за цяла България ще бъдат между 34°C и 39°C, а в столицата София термометрите ще достигнат около 35°C.

Атмосферното налягане ще се понижава през деня и ще се доближи до средното за август.

Подробна прогноза за събота (22.08.2026 г.)

Нощта и сутрешни часове: Нощта срещу събота ще бъде предимно ясна и почти тиха, с изключение на Северна България, където ще духа слаб изток-югоизточен вятър. В часовете след полунощ над източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост, които бързо ще се разсеят след изгрев слънце.

Денят: Времето ще бъде слънчево и изключително горещо. След обяд над планините в Западна България ще се развива купеста облачност и на изолирани места там е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб от изток, в западните райони – до умерен от северозапад.

По Черноморието: Очаква се предимно слънчево време. Сутрешната ниска облачност бързо ще отстъпи място на слънцето. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще са по-поносими – между 26°C и 29°C. Температурата на морската вода е 24°-25°C, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините: Подходящо за туризъм, но горещо време в ниските части. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 30°C, а на 2000 метра – около 21°C. След обяд в масивите от Западна България се очакват кратки валежи.

Метеоролозите съветват да се избягва престоя на открито в часовете между 12:00 и 17:00 ч., да се пият достатъчно течности и да се вземат предпазни мерки срещу слънчев удар.

Днес, 21 август, времето ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35° и 40°, за София - около 35°.