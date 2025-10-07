България

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Установено е, че автомобилът бил противозаконно отнет от частен имот на територията на село Карапелит, Добрич

7 октомври 2025, 13:45
Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка
16-годишен младеж без свидетелство за правоуправление е откраднал кола и я е подкарал в канавката между добричките села Карапелит и Медово. С него в автомобила е бил и 8-годишният му брат, предаде NOVA.

Сигналът за пътния инцидент е получен на 6 октомври, около 08:30 часа.

На място в канавката е установен отнетия неправомерно лек автомобил с видими материални щети.

При разследването е установено, че МПС-то е противозаконно отнето от частен имот на територията на село Карапелит.

По случая се води разследване.

