България

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Задържани за 20 души

14 януари 2026, 14:55
Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София
Източник: iStock/Getty Images

П ри двудневната акция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението са задържани 20 души, съобщиха от МВР. Акцент на проверките са били районите около учебните заведения и обичайните места на криминалния контингент.

Италиански гражданин е задържан след наркосделка, впоследствие е установен дилърът и още един човек, присъствал по време на сделката, който е познат на полицията като наркоразпространител.

102-ма са задържани при спецакция срещу разпространението на наркотици

По време на акцията е задържан и непълнолетен, разпространяващ наркотици. У него са били открити и иззети 14 таблетки екстази, сумата от 230 евро и 220 лв. и мобилен телефон. В дома му били намерени още 13 таблетки от същото наркотично вещество. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“.

Още 11 души са задържани с полицейска мярка до 24 часа в столичните Второ, Трето, Шесто, Седмо, Осмо и Девето районни управления с малки количества наркотици (хартиени сгъвки и полиетиленови топчета канабис), като по случаите се водят бързи производства. Срещу петима, задържани на 13 януари в столичните поделения на МВР за притежание на малки количества дрога, също се водят бързи производства.

Десетки арестувани при акция в София

Според данни от МВР за престъпността, от януари до ноември са регистрирани 7450 престъпления, свързани с наркотици. Най-висок е техният брой през март месец – 773. Нивата на разкриваемост на тези престъпления през всичките месеци са средно около 50%.

Източник: БТА, Константин Костов    
наркоразпространение спецакция МВР София
Последвайте ни
Трамвай блъсна дете в София

Трамвай блъсна дете в София

"Земята ще загуби гравитация за 7 секунди на 12 август 2026 г." - конспиративната теория, която заблуди милиони онлайн

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

САЩ, Русия, Китай: Защо Иран е толкова важен за тях

САЩ, Русия, Китай: Защо Иран е толкова важен за тях

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 9 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 9 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 9 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 9 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 10 минути

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

<p>Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия</p>

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Свят Преди 16 минути

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария

Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария

Свят Преди 1 час

"Заедно отстояваме Европа, която уважава националния суверенитет и се гордее със своите културни и религиозни корени", казва Джорджа Мелони

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

България Преди 1 час

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 1 час

Няма данни за пострадали

Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла

Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла

България Преди 1 час

Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители

Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в спор за машините за гласуване

Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в спор за машините за гласуване

България Преди 1 час

Компанията никога не е изпълнявала действия по конфигурирането им, заявиха от дружеството

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

Технологии Преди 1 час

Създателят на ChatGPT дълго време изглеждаше недосегаем в света на изкуствения интелект. През последната година обаче Google значително навакса изоставането и според мнозина дори вече изпреварва OpenAI в някои сфери на технологията

„Добре дошли в 2976 г.“: Амазигите от Северна Африка посрещат своята Нова година

„Добре дошли в 2976 г.“: Амазигите от Северна Африка посрещат своята Нова година

Свят Преди 2 часа

Новата година на амазигите, известна като Йенайер, започва между 12 и 14 януари – в зависимост от района, в който живеят в Алжир, Мароко, Тунис и Либия

Въпросите, които Тръмп трябва да зададе, преди да удари Иран

Въпросите, които Тръмп трябва да зададе, преди да удари Иран

Свят Преди 2 часа

Тръмп продължава да създава нови червени линии, след като иранските лидери пренебрегнаха предишното му предупреждение, че ако те започнат да стрелят, той също ще го направи

Сурови или варени яйца - какво казва науката

Сурови или варени яйца - какво казва науката

Любопитно Преди 2 часа

Суровите яйца са обект на спорове от години

Ще строят ново училище в столичния квартал "Студентски град"

Ще строят ново училище в столичния квартал "Студентски град"

България Преди 2 часа

Министерството на образованието и науката е осигурило финансиране в размер на над 3,8 млн. евро, както и терена за строителството

Как хората са се борили с отлагането преди 100 години – шокиращ метод

Как хората са се борили с отлагането преди 100 години – шокиращ метод

Любопитно Преди 2 часа

Отлагането е тихият убиец на гения, кара ни да правим всичко, за да избегнем работа

„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

Любопитно Преди 2 часа

Астролози прогнозират, че 2026 – Годината на Огнения кон – ще донесе големи промени и силна енергия за ново начало, като за крал Чарлз и принц Хари се очаква „турбулентен“ период с емоционални и съдбоносни обрати

Приеха промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото

Приеха промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото

Пари Преди 2 часа

"Музеят на сглобката" в НС с нова експозиция

"Музеят на сглобката" в НС с нова експозиция

България Преди 2 часа

За това свидетелства видео, което е публикувано във Facebook

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

След 40: Четирите изследвания, които могат да спасят здравето ти навреме

Edna.bg

ChatGpt провали брака на холандска двойка (ВИДЕО)

Edna.bg

Домусчиев обяви фаворитите за титлата, похвали Папазки и заяви: efbet Лига трябва да е с 12 отбора

Gong.bg

Тотнъм продължава да пазарува от Испания, заплю си крило на Бетис

Gong.bg

Трамвай блъсна дете в София

Nova.bg

Първи случай на треска чикунгуня у нас

Nova.bg