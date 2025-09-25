България

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

25 септември 2025, 19:33
"Възраждане" събира подписи за сваляне на Киселова от председателския пост на НС
П олитически престрелки и обвинения след призива на евродепутатите от „Обнови Европа” европейските средства за България да бъдат спрени. Правителството успокои, че шестте милиарда евро от Плана за възстановяване и устойчивост ще пристигнат, но предупреди, че действията на едно от важните политически семейства в Европа ще има ефект. Разчетът на кабинета показва, че до момента страната ни е усвоила над 3 милиарда и 200 милиона лева или близо 23% от общата сума. Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина, предава NOVA.

Вицепремиерът Томислав Дончев призова политическите бури да не водят до колебания и изпълнението на проектите по ПВУ да не бъде забавяно. Този призив идва ден след искането към Европейската комисия да спре средствата за страната ни заради работата на антикорупционната комисия и ареста на варненския кмет. В парламента Бойко Борисов обвини „Продължаваме Промяната”, че блокират парите за България заради собствения си интерес. Отговорът на Асен Василев беше, че те не са подавали сигнал към европейските си колеги, а потенциалното замразяване на средствата е заради влиянието на Делян Пеевски и липсата на независима антикорупционна комисия.

Ден след призива на групата на „Обнови Европа”, правителството отчете напредък в разходването на средствата.

„Ние не може да подценяваме това искане и от това ефект ще има, това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма такава тема за 6 млрд. под въпрос”, каза Томислав Дончев.

От парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини „Продължаваме Промяната”, че работят срещу интереса на страната:

„Те не се интересуват нито от държава, нито от плащания нито от какво ще стане утре. Интересува ги само собственото им оцеляване. Как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политическите арести сега се борят с политическите арести. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят сиреч съд. Иначе и аз съм разочарован, натъжен, но не мога да коментирам съда, че Коцев го оставиха в ареста”.

Асен Василев отрече партията му да е изпращала сигнали към европейските им партньори:

„Това, което виждате е АЛДЕ, които изхвърлиха ДПС на Пеевски. Тези, които осуетяват парите за български граждани са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник и че не позволяват 2 години да се избере политически независима антикорупционна комисия".

В позиция до медиите Делян Пеевски също обвини „Продължаваме Промяната-Демократична България”, че са готови да провалят благосъстоянието на държавата и на хората с доноси и измами, както сега се опитват да лишат българските граждани от 6 млрд. по Плана за възстановяване и устойчивост.

