Василев сравни управляващите с кабинета "Орешарски"

О т "Продължаваме Промяната" биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание, съобщи председателят на партията Асен Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

По-рано днес от „Възраждане“ обявиха, че започват да събират подписи за сваляне на председателя на Народното събрание заради системно неизпълнение на задълженията по правилника на парламента.

Без кворум: Депутати блокираха парламента за пореден ден

За втори пореден ден управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание, каза Василев. Започва много да прилича на правителството „Орешарски“. Няма да бъдем "златен пръст“ на правителството, защото то е изключително вредно за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро, заяви депутатът.

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум. Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.

Радостин Василев: Липсата на кворум в НС е провал на управляващите, не на опозицията

От една година предупреждавам, че има проблеми с изпълнението на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), каза Асен Василев. Тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски заради това, че държат Благо Коцев като политически затворник и не позволяват втора година да се избере политически независима антикорупционна комисия, коментира депутатът.

В България с медиите на "голямото Д" може и да успеят да замажат очите, очевидно в Брюксел не могат. АЛДЕ (европейската политическа партия „Алианс на либералите и демократите за Европа“ - бел. авт.), които изхвърлиха ДПС на Пеевски и знаят що за животно е това, казват, че в Европа има политически затворници. Няма нужда да обясняваме на АЛДЕ кой е Пеевски, те много добре знаят. Преди три години поставихме условия - за да влезем в АЛДЕ, трябва да махнат ДПС на Пеевски. Три години обследваха кой е Пеевски. От Калотина на запад Пеевски е "г-н Никой", каза още Асен Василев.