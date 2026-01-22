"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

Н а 10 август Билян Сариев пътува със семейството си по пътя Батак – Доспат. Пред колата му става тежка катастрофа – моторист губи контрол и се удря в предния автомобил, а тялото му отхвърча върху колата на Билян. Мотористът загива на място.

На място пристигат екипи на Спешна помощ и полицията. Виждайки, че Сариев е в шок и с високо кръвно налягане, лекарката от спешния екип настоява да му даде успокоително. Първоначално той отказва инжекция, но след настояване от нейна страна приема ампула през устата.

Около 40 минути по-късно полицаите на място му правят полеви тест за наркотици. Резултатът е положителен за бензодиазепини – групата лекарства, към която принадлежи въпросният медикамент, който е приел. Въпреки че Сариев показва фиша от Спешна помощ, в който е записано какво му е дадено и в колко часа, полицаите изземват шофьорската му книжка, съгласно закона.

Върнаха книжката на шофьор след фалшив тест за наркотици

Шест месеца без право на шофиране

Вече почти половин година Билян Сариев е без свидетелство за управление на МПС. Той обжалва административната мярка в съда в Смолян. В съдебната зала лекарката, оказала му помощ, е потвърдила показанията си, че тя лично е дала медикамента заради състоянието му след инцидента. Въпреки свидетелските показания и медицинския документ, съдът отхвърлил исканията на защитата за връщане на книжката до излизане на окончателните резултати от кръвната проба. Към момента Билян все още чака резултатите от софийската лаборатория, които трябва да потвърдят липсата на други забранени субстанции.