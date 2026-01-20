Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

М алко след 7:00 часа в близост до разклона за ТЕЦ „Бобов дол“ е възникнало пътнотранспортно произшествие между служебен автомобил на Районна дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил и друга кола, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил.

Гонка и пострадали полицаи край Кюстендил

Шофьорът на лекия автомобил е загубил контрол и е навлязъл в насрещната лента. Водачът на служебния автомобил е предприел спасителна маневра и е излязъл от пътното платно, след което двата автомобила са се сблъскали странично.

Резултатите от тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества на водачите са отрицателни.

Лека атастрофа с колата, в която бил главният секретар на МВР

От пресцентъра на полицията съобщиха за БТА, че на водача на лекия автомобил му е прилошало и това е причината да загуби контрол.

Служебният автомобил е пътувал заради командировка в София.

Работата по случая продължава от екип на Районното управление в Дупница, уведомена е прокуратурата.