Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

21 януари 2026, 11:30
Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София
М алко преди 11.00 ч. автобус на градския транспорт в София предизвика катастрофа на "Симеоновско шосе".

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе. 

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Очевдици съобщават, че рейсът е тръгнал назад на светофара, като са ударени няколко автомобила, които са били зад него. 

Междувременно във Facebook групата "Катастрофи в София" потребители споделиха снимки от друга катастрофа, при която джип се е "настанил" на трамвайните релси на булевард "Рожен".

