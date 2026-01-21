Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

М алко преди 11.00 ч. автобус на градския транспорт в София предизвика катастрофа на "Симеоновско шосе".

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе.

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Очевдици съобщават, че рейсът е тръгнал назад на светофара, като са ударени няколко автомобила, които са били зад него.

Междувременно във Facebook групата "Катастрофи в София" потребители споделиха снимки от друга катастрофа, при която джип се е "настанил" на трамвайните релси на булевард "Рожен".