Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

М алко преди 11.00 ч. автобус на градския транспорт в София предизвика катастрофа на "Симеоновско шосе".
Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе.
Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София
Очевдици съобщават, че рейсът е тръгнал назад на светофара, като са ударени няколко автомобила, които са били зад него.
Междувременно във Facebook групата "Катастрофи в София" потребители споделиха снимки от друга катастрофа, при която джип се е "настанил" на трамвайните релси на булевард "Рожен".