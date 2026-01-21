България

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Инцидентът се е случил минути след 7.00 часа под Моста на влюбените при НДК, на булевард „България“

Обновена преди 25 минути / 21 януари 2026, 09:03
Източник: БГНЕС

З а катастрофа между два автомобила около "Моста на влюбените" съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът е станал на ул. "Фритьоф Нансен" и бул. "България" между служебен автомобил на Столичната община и друг лек автомобил, който е минал на червен сигнал на светофара.

Сигналът е подаден около 7:00 часа тази сутрин.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешната помощ. Няма данни за сериозно пострадали.

Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен. 

Източник: БГНЕС

Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети. 

Източник: БГНЕС

Полевите тестове за алкохол на водачите са отрицателни.

 

Източник: БГНЕС; БТА/Петра Куртева    
СО София кола катастрофа НДК
