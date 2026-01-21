Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

З а катастрофа между два автомобила около "Моста на влюбените" съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Инцидентът е станал на ул. "Фритьоф Нансен" и бул. "България" между служебен автомобил на Столичната община и друг лек автомобил, който е минал на червен сигнал на светофара.
Сигналът е подаден около 7:00 часа тази сутрин.
На място са пристигнали екипи на полицията и Спешната помощ. Няма данни за сериозно пострадали.
Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен.
Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети.
Полевите тестове за алкохол на водачите са отрицателни.