Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

З а катастрофа между два автомобила около "Моста на влюбените" съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът е станал на ул. "Фритьоф Нансен" и бул. "България" между служебен автомобил на Столичната община и друг лек автомобил, който е минал на червен сигнал на светофара.

Сигналът е подаден около 7:00 часа тази сутрин.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешната помощ. Няма данни за сериозно пострадали.

Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен.

Източник: БГНЕС

Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети.

Източник: БГНЕС

Полевите тестове за алкохол на водачите са отрицателни.