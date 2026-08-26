„Не харесвам този самолет“: Разкриха подробности от последните минути на Алия 25 години след смъртта ѝ

А лия е изразила сериозно притеснение относно самолета, който трагично я убива, в последните си съобщения преди катастрофата, разкрива нейният бивш приятел.

В последните си съобщения до Деймън „Дейм“ Даш певицата сякаш е загатнала за мрачното предчувствие, което е изпитвала преди да се качи на фаталния полет.

„Тя ми изпрати съобщение, в което пишеше: „Не харесвам този самолет.“ Казах ѝ: „Не се качвай“, споделя Даш пред Us Weekly в интервю по случай 25-ата годишнина от смъртта на Принцесата на R&B.

Aaliyah expressed concerns about plane that tragically killed her in final texts before it crashed, ex-boyfriend claims https://t.co/1y6IPLvImJ pic.twitter.com/KVXCYK6wwW — Page Six (@PageSix) August 26, 2026

„Въпреки това тя каза, че трябва да го направи заради клипа“, продължава той, визирайки полета на хитмейкърката от Бахамите до Флорида, след като приключва снимките към видеоклипа си „Rock the Boat“.

„Тя знаеше, че самолетът не е наред, а и винаги се е страхувала от летене“, добавя Даш, обяснявайки, че 22-годишната Алия винаги е пътувала със сатенена възглавничка, която наричала своя „възглавница за късмет“.

Бизнесменът предполага, че в крайна сметка тя се е качила на самолета, за да се върне по-бързо при него.

„Тя ми каза: „Просто ще заснема това видео и веднага се връщам при теб“, спомня си той.

В биографията на Алия от 2022 г., озаглавена „Baby Girl: Better Known as Aaliyah“, авторката Кати Яндоли цитира очевидец, според когото певицата е изразила опасенията си за самолета. След като казала, че я боли глава, член от екипа ѝ дал хапче.

Според Кингсли Ръсел, който работел за местна транспортна компания, изпълнителката на „Try Again“ е била качена на двумоторния Cessna 402B в заспало състояние около 18:50 ч. на 25 август 2001 г.

На борда са били още нейната охрана Скот Галин (41 г.), членовете на стилистката ѝ екип Антъни Дъд (34 г.), Кристофър Малдонадо (32 г.) и Ерик Форман (29 г.), музикалните продуценти Джина Смит (30 г.) и Дъглас Крац (28 г.), както и приятелят на певицата Кийт Уолъс (49 г.).

It's been 25 years since R&B singer and actress Aaliyah died at age 22 when a small plane she was flying in crashed shortly after takeoff in the Bahamas. 🤍🕊️ pic.twitter.com/37VEEJSZhc — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 25, 2026

Разследването показва, че самолетът е бил пилотиран от 30-годишния Луис Антонио Моралес, който не е имал необходимия лиценз да управлява тази машина. В кръвта му са намерени следи от алкохол и кокаин.

Самолетът се разбива по-малко от минута след излитането от пистата и се запалва.

Официалните констатации разкриват още, че машината е била претоварена с близо 327 килограма над допустимото, а теглото на борда не е било разпределено равномерно.

В крайна сметка видеоклипът на Алия към песента „Rock the Boat“ излиза официално два месеца след смъртта ѝ, през октомври 2001 г.

По данни на „Ню Йорк Таймс“ родителите на Алия, Майкъл и Даян Хотън, са завели дело срещу продуцентската компания, координирала транспорта на дъщеря им на Бахамите. Семейството постига извънсъдебно споразумение с Instinct Productions през 2003 г., чиито финансови параметри остават тайни.