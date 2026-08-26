България

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор

Той посочва две причини за решението си - навършване на пенсионна възраст и несъгласие с подготвяната реформа в държавния здравен контрол

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 13:49
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор
Източник: БГНЕС

Д оц. д-р Ангел Кунчев е подал заявление за освобождаване от длъжността главен държавен здравен инспектор. Документът е внесен на 26 август до министър-председателя, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Като мотиви за решението си Кунчев посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в системата на държавния здравен контрол.

Кунчев заема поста главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната.

  • Какво каза здравният министър

„Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това“, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ обаче заявлението за освобождаване съдържа и оценка, че настоящият модел работи ефективно и че планираната реформа би затруднила системата. Според министъра тези твърдения трябва да бъдат разглеждани на базата на конкретни данни.

Като аргумент Ивкова посочва анализи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според данните ниският брой на регистрираните вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи отчасти и на непълно отчитане.

Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции. Данните показват още, че на 250 болнични легла се падат средно 0,98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите при европейска медиана от 1,25.

Посочва се и разлика при наличието на дезинфектант непосредствено до болничното легло – такъв има при 27,3% от леглата в България при европейска медиана от 49,2%.

От здравното министерство подчертават, че тези данни не целят да омаловажат професионалния принос на Кунчев, а да дадат контекст към необходимостта от промени в системата.

  • Спорът около реформата

В заявлението си Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в регионалните здравни инспекции и националните центрове. Според здравното министерство това показва наличието на кадрови и организационни проблеми, които не могат да бъдат решени единствено чрез запазване на съществуващата структура.

От ведомството уверяват, че подготвяната реформа няма да закрие регионалния здравен контрол. Ще бъдат запазени 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и възможността за реакция на място.

Предвижда се обединяване на дублиращи се административни дейности, въвеждане на единни правила и електронна проследимост, както и пренасочване на ресурс към звената, където е най-необходим.

  • Случаят с неистинските здравни книжки

Като пример за необходимостта от по-сериозен контрол здравният министър посочи и случая с неистински здравни книжки по Черноморието.

След като информацията стана публична, от Министерството на здравеопазването са поискали данни от трите регионални здравни инспекции по Черноморието. От РЗИ – Варна са потвърдили получен сигнал и образувано досъдебно производство. Очаква се информация и от РЗИ – Бургас.

Според министерството случаят показва необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурни механизми за проверка на документите.

„Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата“, заяви Ивкова.

Тя допълни, че промените ще бъдат извършени „внимателно и поетапно“, като целта била не да бъдат засегнати служителите в РЗИ, а да имат „по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен“.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на здравеопазването    
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