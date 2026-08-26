„Вратата беше заключена“: Шок след пожара, убил 14 бебета в Пакистан

В родилното отделение в пакистанската столица Исламабад избухна ужасяващ пожар на разсъмване в сряда. Той отне живота на 14 кърмачета, докато родителите твърдят, че са чакали с часове пристигането на помощ.

Хивса Валид е била близо до стаята в болницата към Пакистанския институт по медицински науки (PIMS) със снаха си, която родила дни по-рано. Първоначално чула вик и си помислила, че пациент е починал, но след това видяла дим.

Двете избягали с бебето, което е толкова малко, че все още си няма име. „Дори не мислехме за личните си вещи. Просто грабнахме бебето и се втурнахме надолу по стълбите. Някои пациентки бяха родили бебетата си същата нощ. Дори не знам как успяхме да слезем – всичко беше като в мъгла“, разказва тя, цитирана от Би Би Си (BBC).

Пожарът е избухнал в климатично устройство на третия етаж в отделението за майчина и детска грижа в PIMS, една от основните държавни болници в Исламабад. Само едно от 15-те налични бебета е било спасено.

Хурам Мехмуд (40 г.) заяви пред агенция АФП, че е имало дълго чакане за спасителните екипи. „Загубих дъщеря си. Тя беше само на три дни“, каза той. Джаверия, майката на друга жертва, разказа пред АФП, че вратата на родилното отделение е била заключена. „В продължение на два часа плаках. Полицията пристигна след четири часа и каза, че е тук, за да разследва“, каза тя.

„Защо лекарите оставиха децата там? Вървете в ада, спасителен екип и полиция. Бебета изгоряха до смърт там, но никой не можа да ги спаси“, пита тя.

Валид съобщи, че протоколите за безопасност в PIMS са били недостатъчни, въпреки че това е основна болница. „Трябваше да има пожарогасители и протоколи, но никой нищо не правеше – всички просто тичаха“, разказва тя.

Бащата на починало бебе заяви пред Ройтерс, че е посещавал отделението от осем дни и в сградата е нямало „никаква пожарна безопасност, нито подходящи изходи“.

Няколко очевидци твърдят, че дежурният персонал не е бил наоколо. Хората е трябвало да „разбият вратата“, а спасителните екипи са били принудени да счупят прозорците, за да овладеят пламъците, съобщи за АФП свидетелка, която не съобщи името си.

Болницата в Исламабад, в която загинаха новородени бебета Източник: ЕПА/БГНЕС

Абдул Гафор, друг свидетел, заяви пред АФП, че се е опитал да влезе в сградата, за да спаси пациенти, но не е успял да стигне до родилното отделение.„Вътре имаше гъст черен дим и пациентите бяха в капан. Спасителните екипи пристигнаха след почти два часа“, каза той.

Рана Имран Сикандер, изпълнителен директор на болницата, заяви пред Би Би Си, че вратата на отделението не е била заключена, а е имала охрана. Той посочи като причина необходимостта да се предпазят бебетата от кражба – нещо, което се е случвало и преди в държавните болници.

А главният комисар на Исламабад Сохаил Ашраф заяви, че спасителните екипи са стигнали до мястото „веднага“ след първото спешно повикване, според АФП.

PIMS е една от най-големите болници в столицата на Пакистан със 156 легла в отделението си за майчино и детско здраве.

През последните години Пакистан се справи с редица големи пожари, като за високия брой смъртни случаи често се обвиняват лошите норми за безопасност, строителните норми и заниженият контрол.

Оцелели от пожар, който отне живота на десетки в търговски център в Карачи през януари тази година, заявиха, че заключените изходи най-вероятно са допринесли за големия брой жертви.

Премиерът Шехбаз Шариф изрази своята „дълбока скръб и искрено съжаление“ за последния пожар и разпореди на властите да „проведат незабавно разследване“, според изявление от неговия кабинет.

Той също така отстрани от длъжност федералния секретар по здравеопазването Аслам Гаури, висш служител в здравния отдел. „Такава ситуация с деца е непоправима“, се казва в изявлението.