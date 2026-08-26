Разследват чиновник от МЗ заради смъртта на дете в Пловдив

С офийската градска прокуратура е образувала ново досъдебно производство за действия на длъжностни лица от Министерството на здравеопазването, свързани с лиценза на денталната клиника в Пловдив, в която през април 2025 г. почина 6-годишно дете след стоматологична манипулация. Детето е било под пълна упойка около четири часа, а след като първоначално се е събудило, състоянието му рязко се е влошило преди да умре.

Новото разследване е за това, че през февруари 2026 г. длъжностно лице от здравното министерство, заемащо отговорна служебна позиция, не е изпълнило задълженията си при упражняване на контрол върху разрешението за лечебна дейност на клиниката. Според прокуратурата това е могло да доведе до немаловажни вредни последици и е било извършено с цел да бъде облагодетелствано лечебното заведение.

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Проверяват се действията и бездействията на длъжностни лица, свързани с поддържането и контрола на разрешението за лечебна дейност, както и дали клиниката е отговаряла на нормативните изисквания.

От прокуратурата подчертават, че това производство е отделно от разследването за смъртта на детето. То е свързано с резултатите от последващи проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, при които са установени данни, че лечебното заведение е работило извън определените от здравните власти правила.

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Разследването е възложено на следовател и продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.