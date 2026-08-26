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САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

Парламентът гласува още близо 45 млн. долара по договорите за бронираните машини

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 14:45
САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите
Източник: iStock/GettyImages

Б ългарската армия има нужда от нови бронирани машини и изборът на военна експертиза е точно този - придобиване на машините "Страйкър".

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по законопроекта за увеличението на стойността на договорите със САЩ.

Процесът за придобиването на машините е започнал реално през 2023 г., като е сключен договор. Началото на процеса за промяна на стойността на трите договора е през май 2025 г., посочи Стоянов. По думите му е ясна необходимостта от реализирането на трите договора.

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Народното събрание прие днес на първо и второ четене в едно заседание законопроекта за ратифициране на изменение и допълнение номер 1 (BU-B-UCP А1) на Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър", Изменение и допълнение номер 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ "Придобиване на управляеми противотанкови ракети "Джавелин" и Изменение и допълнение номер 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR "Придобиване на боеприпаси за машини "Страйкър".

Според мотивите за законопроекта се предлагат за ратификация три договора, свързани с придобиването на основна бойна техника за батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.

Сухопътните войски като част от Въоръжените сили на България следва да изпълнят поетите съюзнически ангажименти за придобиване и развиване на съвременни способности на декларираната механизирана бригада, които да гарантират повишена огнева мощ, бойна и логистична поддръжка, адекватна на заплахите, защита на личния състав, мобилност на бойното поле и възможности на системата за командване и управление, се посочва  в мотивите.

Има увеличение на общата стойност на Договор BU-B-UCP за придобиване на машините „Страйкър“ с 44 790 260 щатски долара.

По време на дебатите Ивелин Първанов от "Възраждане“" посочи, че "вземаме най-старата платформа в САЩ и се опитваме да правим нещо модерно".

"Стигнали сме до "Страйкър", който на тях не им трябва", каза той.

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

Още през май 2025 г. от Програмния офис на "Страйкър" за България е посочена необходимостта от увеличаване на стойността, както и промяна в графика за доставка на машините, каза вчера министър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия, която подкрепи увеличението на стойността на договорите за машините "Страйкър".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Петра Куртева    
Българска армия Страйкър договор със САЩ
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